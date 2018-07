Allergies aux pollens : faut-il s'attendre à ce qu'elles durent tout l'été ?

Si la saison estivale s'avère agréable à bien des égards, elle n'échappe cependant pas à l'adage selon lequel "rien n'est parfait". En effet, si les beaux jours riment avec soleil, détente et bonne humeur, ils vont également de pair avec la saison pollinique. Or, pour les nombreux Français allergiques aux pollens, cette période peut vite se transformer en une expérience éprouvante.

Forte pollinisation dans le centre et l'ouest de la France

Picotement aux yeux, douleurs à la gorge, éternuements... Les symptômes liés à une allergie aux pollens sont nombreux et très gênants au quotidien. Malheureusement, le calvaire des Français est loin de se terminer puisque, d'après le dernier bulletin allergo pollinique du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), un pic élevé d'allergies aux plantes graminées devrait sévir en France, en particulier dans le centre et l'ouest de l'Hexagone en ce début de mois de juillet.

L'armoise et l'ambroisie

Et ce n'est pas tout, puisque deux autres plantes très allergisantes vont fleurir bientôt : l'armoise et l'ambroisie. La première fleurit en juin et en septembre, tandis que la seconde démarre sa pollinisation en août pour se terminer en septembre. L'ambroisie, véritable cauchemar des allergiques aux pollens, devrait répandre son pollen très irritant jusque fin septembre, voire début octobre, estime Charlotte Sindt, directrice du RNSA, contactée par nos confrères de BFM TV.