Vous avez souvent mal au cou et aux épaules ? Peut-être utilisez-vous trop votre tablette, comme de plus en plus d’Américains. Une nouvelle recherche vient de démontrer que 55% des utilisateurs de tablette se plaignent de douleurs au cou et aux épaules, parfois même jusqu’à en perdre le sommeil (15% de la cohorte).

Les postures spécifiques

La prévalence du symptôme est plus élevée chez les femmes : 70% des répondantes ont déclaré avoir mal, comparativement à un peu moins de 30% des hommes. Pourtant, seulement 46% des participants ont dit qu'ils cesseraient d'utiliser leur tablette s'ils ressentaient des douleurs corporelles.



Pour parvenir à ces résultats, publiés dans le Journal of Physical Therapy Science, les scientifiques ont interrogé 412 étudiants du sud du Nevada. "Le temps passé devant la tablette n'est pas le facteur de risque le plus important. C'est plutôt le genre et les postures spécifiques", analyse Zu-Ping Lee, professeur de physiothérapie de l'Université du Nevada et auteur principal de l’étude. "Théoriquement, plus vous passez d’heures devant un iPad, plus vous aurez des douleurs au cou et à l’épaule".

Le "cou de la tablette"

Les postures problématiques sont celles qui font que l'utilisateur de la tablette s'affaisse et regarde vers le bas. Cela se produit notamment quand on s’assoit avec la tablette sur les genoux, ou sur toute autre surface plane. Les médecins américains parlent alors de "cou de la tablette" (iPad neck, en anglais), en référence au fameux "cou du lapin" français. Dans 10% des cas, les douleurs au cou et aux épaules sont graves. "La flexion du cou vers l’avant pendant de longues périodes peut exercer une pression sur la colonne vertébrale, causant des tensions et des douleurs musculaires au cou et aux épaules", expliquent les chercheurs.



La disparité de la douleur entre les sexes peut s'expliquer par les différences de taille. Selon les chercheurs, la tendance des femmes à avoir une force musculaire plus faible et une stature plus petite pourrait les amener à solliciter davantage le cou et les épaules lorsqu’elles tapent sur leur tablette. Précisément, les femmes 2,059 fois plus susceptibles d’être touchées que les hommes.

Au premier trimestre 2018, 31,7 millions de tablettes ont été écoulées dans le monde. Apple a vendu 9,1 millions d'iPad à cette période, faisant du géant américain le plus gros vendeur de tablettes dans le monde. Sa part de marché s'élève à 28,8%. La firme à la pomme est suivie par Samsung (16,7%) et Huawei (10%). "Afin de réduire le risque de développer des problèmes de cou et d’épaule à long terme, nous devons réfléchir à la façon dont les technologies comme la tablette tactile affectent l’ergonomie humaine et la posture".