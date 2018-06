Un linge pour protéger la poussette de bébé du soleil: attention danger de coup de chaleur !

Vous avez l’habitude recouvrir la poussette de votre progéniture d’un linge pour le protéger du soleil ? Mauvaise idée. Afin de démonter cette habitude qu’ont beaucoup de parents à l’approche de l’été, une marque de poussettes norvégienne du nom de Babybanden a réalisé fin mai une vidéo montrant deux poussettes identiques, installées l’une à côté de l’autre en plein soleil avec un thermomètre. La première est recouverte d’un tissu, la seconde non. Quelques minutes plus tard, la poussette recouverte est à quasiment 39 degrés tandis que l’autre est à 33.

Conclusion : recouvrir la poussette de votre bébé avec un linge pour le protéger de la chaleur a le résultat inverse. Et cette vidéo en a manifestement interpellé plus d’un puis qu’elle a été visionnée 11 millions de fois sur Facebook depuis sa publication sur la page de Babybanden.

Un effet de serre

Ce n’est pas la première fois que des spécialistes interpellent les parents sur le sujet. En 2014, alors que la Suède souffrait de pics de chaleur inhabituels, Svante Norgren, pédiatre à l’hôpital pour enfants de Stockholm, s’était exprimé auprès du journal Svenska Dagbladet. D’après lui la technique du linge sur la poussette empêcherait l’air de passer, exposant l’enfant à un potentiel coup de chaleur. En raison de cette absence d’air, "il fait extrêmement chaud dans la poussette. Cela crée un effet de fournaise comme dans une serre (…). Les parents devraient toujours être conscients du risque de coup de chaleur en veillant à ce que leur enfant soit bien hydraté et que l'air circule librement dans la poussette", avait-il détaillé.

Afin de vérifier ses propos, la journaliste Frida Svensson qui l’avait interviewé avait réalisé sa propre expérience. Elle avait laissé deux poussettes similaires en plein soleil, recouvrant, comme dans la vidéo de BabyLanden, l’une d’un linge et l’autre non. Au bout de 90 minutes, la température dans la poussette non couverte était de 22 degrés tandis que l’autre atteignait 37 degrés, soit un de plus que la température maximale jamais obtenue à Stockholm.

Aussi, afin de protéger au mieux votre enfant de la chaleur, nous vous conseillons plutôt d’investir dans un parasol ou un parapluie que vous pourriez rattacher à la poussette.

Voir ci-dessous la vidéo de BabyBanden: