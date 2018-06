Cerveau : pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d'autres ?

Se faire chatouiller pour certains c’est drôle, pour d’autres, c'est une sensation des plus désagréables. Pour les médecins, la sensibilité aux chatouilles reste un mystère. Un article de Medical News Today apporte quelques éléments de réponse.

Knimesis ou gargalesis

Il existe deux types de chatouilles. Les knimesis est une légère irritation de la peau, comme lorsqu’un insecte se pose sur la peau. On peut s’auto-chatouiller de cette manière. Le gargalesis est beaucoup plus intense et provoque des fous rires. Plusieurs études montrent que la sensibilité aux chatouilles serait une forme de réflexe. Des chercheurs ont étudié les réactions cérébrales d’individus pendant une séance de chatouilles. Cela créé de l'activité dans la région du cerveau qui est liée aux comportements de défense, l’hypothalamus. La réaction du corps aux chatouilles ne serait donc pas volontaire, quelqu’un qui rit par exemple, ne rirait pas parce qu'il apprécie mais au contraire, par réflexe de protection.

Des variations de sensibilité

Souvent, la surprise augmente la sensibilité des personnes aux chatouilles. Celles qui sont chatouilleuses et qui en sont conscientes auront aussi tendance à plus réagir. Par contre, lorsqu’une personne est triste ou en colère, elle sera en général moins chatouilleuse. Les chercheurs ne parviennent pas à comprendre pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d’autres, ou sur certaines parties de leur corps seulement. Certaines peuvent, en effet, être sensibles aux chatouilles sur les pieds, mais pas sous les bras.