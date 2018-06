Obésité et diabète : les nutritionnistes alertent sur la composition du jus Capri-Sun

"Vas-y plante la paille, plante la paille dans l'Capri-Sun..." Comme le rappeur Boy-Bandit, de nombreux artistes ont mis à l’honneur la boisson Capri-Sun dans leur clip. Résultat : les ventes de ces petites gourdes molles dans lesquelles on insère une paille se sont envolées, dixit Coca-Cola European Partners (+20% de croissance en 2017).

19 grammes de sucre dans une poche de 200ml

De quoi ravir la marque iconique, mais pas les nutritionnistes. "Capri-Sun vante une boisson idéale pour le goûter des enfants. Son emballage montre pas moins de sept fruits qui sont en fait présents en faible quantité. En revanche elle contient autant, voire plus, de sucre que certains sodas. Une poche de 200 ml de Capri-Sun Multivitamin c'est 19 grammes de sucre (soit 4 morceaux), et seulement 12% de jus de fruits à base de concentré", écrit l'ONG Foodwatch sur son site internet.



Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'apport en sucre ne doit pas dépasser 10% de l’apport énergétique total, ce qui représente chez l'enfant six morceaux de sucre. Une seule bouteille de Capri-Sun suffit quasiment à saturer l’organisme pour la journée, sans pour autant apporter de vitamines.

Le mystère de la vitamine B12

Pour fabriquer cette boisson, "les industriels se servent de leur surplus de fruits, ils en font une purée et la dilue dans de l'eau", explique à LCI Florence Foucaut, nutritionniste à Paris. "Du coup, il ne reste plus beaucoup de vitamines. Par ailleurs, quand je vois, dans la composition, de la vitamine B12, je me demande bien d'où elle vient car cette vitamine n'existe que dans les produits d'origine animale".



Globalement, les jus de fruits consommés dans des doses standard sont trop sucrés pour les enfants, qu’ils soient 100% pur jus ou pas, selon une enquête des universités de Londres et de Liverpool (Royaume-Uni), publiée récemment dans la revue BMJ.

Obésité et diabète

Des chercheurs ont comparé les apports en sucres (naturels ou artificiels) de toute la gamme de jus pour lesquels les enfants ont été ciblés par les industriels, disponibles dans les grandes enseignes de distribution : fruits pressés, jus à base de concentré, smoothies et autres boissons à base de fruits. Sur les 203 produits testés, la teneur moyenne en sucre était de 7g pour 100 ml. Pour 85 d’entre eux (42%), une simple dose standard (200 ml) apportait plus de sucre que les apports journaliers recommandés.



Rappelons que les enfants consommant trop de sucre ont plus de caries que les autres, et présentent des risques d’obésité ou de diabète type 2 plus importants.