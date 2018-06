Toulouse : le Samu diagnostique de l'aérophagie, il meurt d'une crise cardiaque

Djilali Messerdi, 35 ans, est mort d’une crise cardiaque le 11 juillet 2016. Ses parents ont déposé plainte contre X un mois après le drame. Une enquête judiciaire a été ouverte à Toulouse.

Une heure aurait été perdue

Une heure aurait été perdue dans la prise en charge des secours. Lorsqu’il parle au régulateur du Samu, Djilali Messerdi précise qu’il vient de boire un coca. Son interlocuteur lui diagnostique de l’aréophagie, et lui demande de rappeler un quart d’heure plus tard s’il n’allait pas mieux. Dépassé, Djilali Messerdi appelle alors ses parents. Il mourra dans leur voiture sur le chemin de l’hôpital, d’une crise cardiaque.

Depuis le décès de Noamie Musenga, cette jeune Strasbourgeoise morte en décembre 2017 après avoir été moquée par une opératrice du Samu, les témoignages de patients mal pris en charge par les urgences se multiplient. Thomas Veyret, 21 ans, raconte avoir du être amputé de sa jambe fracturée après une mauvaise gestion des secours. Les parents de la petite Lissana, 3 ans, relatent que les secours, en refusant de se déplacer, ont provoqué le décès de leur fille, contaminée par la grippe.

Face à cette succession de drames, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a demandé une "certification" des Samu. "Il y a aujourd’hui beaucoup d’affaires qui remontent : des affaires aux urgences, des affaires liées au Samu et des affaires liées à la prise en charge des pompiers, aussi soumis à la même pression et au même risque", a-t-elle déclaré à l'occasion d’une visite du centre de régulation du Samu du Val-de-Marne à Créteil.

Une meilleure formation des personnes qui répondent au téléphone

La ministre a estimé que ces affaires démontrent "qu’il y a une marge d’amélioration de leurs pratiques, notamment une harmonisation des procédures, une meilleure formation des personnes qui répondent au téléphone" et une "assurance qualité". Et de poursuivre : "Très peu de Samu ont une assurance qualité, or c’est une activité profondément à risque (…) donc elle doit être soumise à une forme d’accréditation, de certification" et "il faudra que ce soit très rapidement mis en place sur le territoire, dès cet été".

Le tribunal administratif de Lille a condamné mercredi 16 mai le service départementale d’incendie et de secours (SDIS) du Nord et l’hôpital de Roubaix à verser 300 000 euros à Christophe pour l’avoir mal diagnostiqué lors d’un accident vasculaire cérébral (AVC). L’homme, aujourd’hui âgé de 44 ans, est tétraplégique depuis le drame.

2000 à 3000 appels par jour

Une enquête pour "non-assistance à personne en péril" est en cours pour faire la lumière sur le décès de Naomi Musenga. Selon France inter, l’opératrice du SAMU qui n’a pas pris au sérieux les complaintes de Naomi Musenga est actuellement "effondrée" et "a pris conscience de la gravité de ce qu’elle a fait". La direction des hôpitaux de Strasbourg a décidé de la suspendre à titre conservatoire le temps de l’enquête.

Les syndicats ne nient pas la faute professionnelle de cette femme mais tiennent à préciser deux choses. D’abord, elle n’est pas la première à avoir traité la demande de Naomi. Ce sont les pompiers du Bas-Rhin qui ont pris l’appel en premier. Ils auraient déjà minimisé les plaintes de la jeune femme en parlant avec l’opératrice. Ensuite, la période des fêtes de fin d’année est une période particulièrement chargée pour les secours. Les syndicats parlent de 2000 à 3000 appels par jour.