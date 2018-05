Manger un oeuf par jour réduirait le risque de maladies cardiovasculaires

C’est le retour en grâce de l’oeuf. Longtemps pointé du doigt par les scientifiques en raison des risques de cholestérol qu’ils présentait, cet aliment protégerait en fait des maladies cardiovasculaires, selon une nouvelle étude chinoise publiée dans le British Medical Journal.

De 2004 à 2008, des chercheurs chinois et britanniques de l’Université de Pékin ont suivi 416.213 individus en bonne santé âgés de 30 à 79 ans habitant dans dix régions de Chine différentes et les ont interrogés sur leur consommation quotidienne d’oeufs. Ces participants n’avaient aucun antécédent de cancer ni de maladie cardiovasculaires et ne souffraient pas de diabète.

Il s’est avéré que ceux qui mangeaient un œuf par jour présentaient respectivement 26% et 28% de risques de moins de faire un infarctus que les autres et d’en mourir. Pour les maladies cardiovasculaires en général, le risque de mortalité diminuait de 18%. Autre résultat notable : ceux qui consommaient 5,2 oeufs par semaine avaient 12% de risques de moins de développer des maladies coronariennes que ceux qui n’en mangeaient que 2,03 dans le même laps de temps.

Début janvier, une étude américaine avait déjà démontré que le fait de manger 12 œufs par semaine pendant six mois n’augmentait pas les facteurs de risque cardiovasculaire chez les personnes atteintes de pré-diabète et de diabète de type 2.

Rappelons que l'oeuf est très riche en protéines et en micronutriments aidant à réguler la consommation de graisses et glucides. Avec toutes ces récentes études, il y a fort à parier qu'il ne tardera pas à redevenir l’aliment star des régimes dits "low carbs".