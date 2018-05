Un bébé de 8 mois victime d'un AVC à Torcy : les enfants aussi sont concernés

Chaque année en France, 150 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral (AVC), soit une toutes les 4 minutes. Contrairement aux idées reçues, tous les âges sont concernés, puisque quelque 1000 enfants sont également touchés. C'est notamment le cas du petit Swann, victime d'un AVC pédiatrique à l'âge de 8 mois, le 20 décembre dernier.

"Jamais je n’aurais pu imaginer qu’un enfant puisse avoir un accident vasculaire cérébral (AVC). On compte 1 000 cas par an en France", explique au Parisien sa maman Marylin Soliveau. Présente dans le hall du Grand hôpital de l’Est francilien qui organise une campagne d’information à l'occasion de la journée européenne de l’AVC ce mercredi, elle souhaite informer les parents d'un risque encore trop méconnu chez l'enfant. Une pétition en ligne a même été lancée pour demander au ministère de la Santé de mener une campagne de santé publique sur le sujet.

"Il avait un sourire asymétrique"

"Swann avait une grosse bronchiolite asthmatique. Cinq virus dans son sang ont fragilisé un petit vaisseau qui a saigné. Lui toujours si souriant ne faisait que pleurer, mais les urgentistes m’ont dit que c’était normal", se souvient-elle. Puis, après une séance de kiné respiratoire, la maman remarque que le bras et la main de son fils ne bougent plus. "Il avait un sourire asymétrique. J’ai envoyé une vidéo à mon mari et il m’a dit de retourner à l’hôpital".

Pris en charge immédiatement rapidement à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), le petit Swann est soigné pour une hémiparésie droite avec perte de sensibilité. Plus précisément, il ne sent plus rien du côté droit à la suite d'un AVC. "Il a mis du temps à acquérir la position assise. Fin juin, il passera un test auditif et oculaire", explique la maman. Aujourd'hui, le petit garçon bénéficie d’un suivi régulier dans un centre national de référence des AVC à Saint-Maurice (Val-de-Marne), où il se rend trois fois par semaine.

L'AVC chez l'enfant

Comme le souligne le site AVC enfant, il existe deux types d’AVC : l’AVC hémorragique (rupture de vaisseaux sanguins) ou ischémique (obstruction par un caillot sanguin). 20% d'entre eux ont une cause connue : les principaux facteurs de risques sont les malformations congénitales, pathologies cardiaques, une maladie de la paroi des vaisseaux cérébraux, des infections, un traumatisme crânien ou encore une déshydratation. "Un AVC survient quand la circulation normale du sang vers le cerveau est interrompue, soit par l’occlusion ou par la rupture de vaisseaux sanguins. Quand une partie du cerveau cesse de recevoir son apport habituel de sang transportant les substances nutritives vitales et l’oxygène, les cellules cérébrales meurent et provoquent une perte des fonctions cérébrales". 70% des enfants gardent des séquelles (motrices, cognitives...) après un AVC. Illustration : capture écran du site avcenfant.fr L'AVC chez l'enfant ou le nourrisson peut survenir en phase prénatale, ou dans l’utérus, pendant les 28 premiers jours de vie, chez le nouveau-né ou encore pendant l’enfance, jusqu’à l’âge de 16 ans. Parmi les signes qui peuvent alerter figurent les troubles de la parole : si l'enfant a du mal à s'exprimer, tient des propos décousus ou inappropriés ou encore, n'arrive plus à s'exprimer. Soyez également vigilant aux troubles de la vision, à un engourdissement éventuel, voire une paralysie d'un coté de visage ou du corps. De même que les convulsions, vomissements, modification des capacités cognitives, perte d'équilibre, baisse de vivacité et confusion peuvent vous être des signes avant coureurs. Illustration : capture écran du site avcenfant.fr