Les Français sont très contents de leur médecin

Voila qui devrait faire plaisir à un corps de métier qui se plaint souvent de ne plus être respecté. Les Français ont en grande majorité une opinion très favorable de leurs médecins, selon une nouvelle étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques).

88% de patients satisfaits

Plus de huit patients sur dix se déclarent satisfaits de la qualité des soins offerts par les médecins généralistes français (88%). Il en est de même pour le niveau d’information donné par leur généraliste sur leur état de santé (87%) et pour le temps qu’il leur accorde lorsqu’ils vont le voir (84%).



Le point qui fâche relève finalement plus de l’accessibilité aux soins : 29% des Français pensent ainsi qu’à proximité de chez eux, il n’y a pas assez de médecins généralistes. 47% des Français partagent cette idée à propos des médecins spécialistes. Plus précisément, d’après eux, ce sont d’abord les ophtalmologues (pour un quart des Français) et ensuite les médecins généralistes (pour 18%) dont il faudrait favoriser en priorité l’installation près de chez eux. Parmi les 20% de Français qui déclarent manquer de généralistes et de spécialistes, quatre sur dix souhaitent en priorité l’installation de généralistes, et les chiffres leur donnent raison.

98 % de la population accède à un médecin généraliste en moins de 10 minutes

Si le nombre de communes où est installé au moins un médecin généraliste est passé de 8843 en 1981 à 9595 en 2016, près de 5,7 millions de personnes résident en 2016 dans une commune sous-dense en médecins généralistes.

Pour être précis, 9 142 communes sont en situation de sous-densité. Ce sont le plus souvent des communes rurales périphériques des grands pôles ou des communes hors influence des pôles. Toutefois, des espaces urbains sont également touchés : un quart de la population habitant dans une commune sous-dense en médecins généralistes vit dans un pôle urbain, dont près de 18% dans l’unité urbaine de Paris.



En revanche, le temps moyen d’accès à un médecin généraliste reste plus que satisfaisant en France. En 2016, 98% de la population accèdait à un médecin généraliste en moins de 10 minutes. Moins de 0,1% de la population, soit 52 000 personnes environ, doit parcourir un trajet de 20 minutes ou plus en voiture pour consulter un généraliste.