Cancer du sein et du côlon : à quel stade sont-ils généralement diagnostiqués en France ?

Santé publique France, le Réseau français des registres des cancers (réseau Francim), le Service de biostatistique des Hospices civils de Lyon (HCL) et l'Institut national du cancer (Inca) publient ce mercredi une estimation du taux de cancers diagnostiqués précocement en France entre 2009 et 2012 chez les plus de 15 ans. Quatorze registres ont été impliqués dans l’étude sur les cancers du sein et quinze dans l’étude sur les cancers colorectaux.

Selon l'étude de ces registres, les spécialistes ont découvert que 60% des cancers du sein, 44% des cancers du côlon et 47% des cancers du rectum sont diagnostiqués à un stade précoce, notamment chez les personnes de moins de 75 ans.

Cancer du sein

Le cancer du sein - qui compte 59 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an - est détecté à un stade précoce 6 fois sur 10, particulièrement pour chez les femmes âgées de 50 à 74 ans, situant ainsi la France dans la moyenne européenne. Cependant, notent les spécialistes, encore 12% des cancers sont diagnostiqués à un stade "avancé", notamment chez les patientes de plus de 74 ans. Or lorsqu'il est diagnostiqué assez tôt, le cancer du sein peut être guérit dans 9 cas sur 10. Mais seules 50% des femmes se font dépister.

Cancer colorectal

De même, le dépistage du cancer du côlon est insuffisamment utilisé chez les 50-74 ans (33,5%). Selon Philippe-Jean Bousquet de l'Institut national du cancer, "il y a la peur du cancer qui est importante. Il y a le fait que vous êtes entre guillemets en bonne santé quand vous vous faites dépistés, parce que vous n'avez pas de signes de votre maladie. Et enfin, il y a la réalisation du test qui peut pour certaines personnes être un frein."

Pourtant, le cancer du côlon est à l'origine de 18 000 décès par an, notamment chez les personnes de plus de 50 ans. Grâce au dépistage, le cancer peut être détecté et traité au stade précoce de la maladie avec un taux de guérison de 9 cancers sur 10. Selon les experts, 44% sont diagnostiqués à un stade précoce et un tiers à un stade avancé. Plus précisément, les diagnostics précoces étaient plus fréquents entre 2009 et 2012 chez les 40-74 ans (48 %), alors que les stades avancés étaient davantage recensés chez les moins de 40 ans (38 %) et les plus de 74 ans (37 %). De même, 47 % des cas de cancer du rectum sont diagnostiqués à un stade précoce et 34 % à un stade avancé, notamment chez les plus de 74 ans. A l'inverse, plus d'un cancer sur deux est découvert précocement chez les 15-39 ans (57 %) et chez les 50-74 ans (51 %).