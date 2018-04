Conchita Wurst révèle séropositivité, le retour des allergies aux pollens et un nouveau cas de tuberculose dans un lycée : l'info du jour

Conchita Wurst révèle sa séropositivité : comment vit-on au quotidien avec le virus du sida ?

"Je suis séropositive depuis plusieurs années", a révélé Conchita Wurst dimanche sur son compte Instagram, devançant ainsi son ex qui la menaçait de tout dévoiler. "Cette infor­ma­tion ne regarde pas le public, mais mon ex menace de la révé­ler. Je ne donne­rai à personne le droit de m’ef­frayer, de me mena­cer et d’in­fluer sur ma vie". Connue pour avoir remporté l'Eurovision en 2014, l'artiste est depuis devenue une icône de la cause homosexuelle. Aujourd'hui, elle explique dans un long post être "en bonne santé, plus forte, plus moti­vée et plus libé­rée que jamais", même si le virus habite son organisme depuis "plusieurs années et sans inter­rup­tion sous le seuil de détec­tion". En révélant sa séropositivité, Cochita Wurst espère "donner du courage et faire un geste contre la stig­ma­ti­sa­tion des gens" porteurs du VIH. Mais comment vit-on lorsqu'on est atteint du sida ? La réponse dans article.

Allergies aux pollens : la moitié de la France est en alerte rouge

Ecoulements nasaux, crise d'éternuements, yeux larmoyants, picotements dans la bouche, conjonctivite... Les allergies aux pollens font leur grand retour avec l'arrivée des beaux jours. Le pays est en alerte rouge prévient le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) dans son dernier bulletin vigilance: "La France est coupée en deux avec les pollens de bouleaux qui envahissent le Nord et les pollens de platanes qui gagneront du terrain au Sud, observe le réseau. Le risque d’allergie sera très élevé ces prochains jours pour les pollens de bouleaux au nord d’une ligne Bordeaux-Lyon et dans les Alpes". Notre article est à retrouver ici.

Seine-et-Marne : une épidémie de tuberculose redoutée dans un lycée de Melun

Un protocole de dépistage a été mis en place par mesure de prévention au lycée Jacques-Amyot à Melun (Seine-et-Marne), où des cas de tuberculose ont été déclarés ces derniers mois. Tous les patients ont rapidement été pris en charge par la cellule de lutte antituberculose (Clat 77). Selon Santé publique France, une centaine de cas de tuberculose sont déclarés chaque année en Seine-et-Marne : 107 en 2013, 147 en 2008 et 127 en 2015. Pour en savoir plus, cliquez ici.