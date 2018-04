Seine-et-Marne : une épidémie de tuberculose redoutée dans un lycée de Melun

Un protocole de dépistage a été mis en place par mesure de prévention au lycée Jacques-Amyot à Melun (Seine-et-Marne), où des cas de tuberculose ont été déclarés ces derniers mois. Tous les patients ont rapidement été pris en charge par la cellule de lutte antituberculose (Clat 77). Dernièrement, une adolescente du lycée de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, a également contracté la tuberculose. Près de 75 personnes de son entourage, dont des élèves et des professeurs, ont subi un test de dépistage le 11 avril.

Selon Santé publique France, une centaine de cas de tuberculose sont déclarés chaque année en Seine-et-Marne : 107 en 2013, 147 en 2008 et 127 en 2015. De façon générale, l'Ile-de-france est la région du pays la plus exposée : 1758 cas pour 100 000 habitants ont été recensés en 2015, sur un total de 4538 cas déclarés en France métropolitaine. Un taux en baisse puisqu'on comptait 2348 cas pour 100 000 habitants en 2004 dans la région et 1912 en 2010.

Qu’est-ce que la tuberculose ?

La tuberculose est une infection liée au bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis) qui touche en priorité les poumons, mais pas seulement. Cet agent bactérien est transmis par voie aérienne, via les gouttelettes contaminées par la bactérie, qui sont en suspension dans l’air expiré par les malades, en particulier lors de la toux. Les déplacements de populations (voyageurs, réfugiés) ont largement contribué ces dernières années à la dissémination de la maladie dans le monde. Dans les pays occidentaux, la tuberculose est surtout fréquente chez les sans-abri et les immunodéprimés (SIDA et malades sous traitements immunosuppresseurs).

Non, la tuberculose n'a pas encore disparu

On pense, à tort, que la tuberculose est une ancienne maladie qui a disparu. L’inculture autour de cette pathologie pousse les gens à confondre l’infection (inoffensive dans 90% des cas) et la maladie elle-même. "Un tiers de l’humanité, soit 2 milliards d’individus dans le monde, est infectée par le microbe de la tuberculose, nous explique le professeur François-Xavier Blanc, chef du service de pneumologie du CHU de Nantes et spécialiste de la tuberculose. "C’est-à-dire qu’ils ont déjà rencontré le microbe de la tuberculose et qu’il dort en eux".



Mais 90% des personnes infectées ne ressentiront jamais aucun symptôme et n’en sauront jamais rien. "10% d’entre elles, précise le médecin, présentent en revanche un risque de développer la maladie, parce que le microbe va se réveiller. Lorsque c’est le cas, on dépiste l’entourage du patient pour trouver le cas annexe, le sujet porteur. C’est ce que l’on appelle 'l’enquête autour d’un cas', l’apanage des centres de lutte anti-tuberculose". En France, il y en a un par département. "Dans le cas d’un écolier porteur de la maladie, le protocole veut que l’on dépiste sa famille, ses proches, ses enseignants, sa classe, notamment les élèves assis à ses côtés, explique le médecin. Mais souvent on trouve des infections, non des maladies".

En somme, on peut dépister que des gens ont été en contact avec le patient, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont eux-mêmes malades. "En fonction du dossier, on analyse les contacts, des plus rapprochés aux plus lointains. Si on trouve des cas dans les proches, on élargit le cercle. Si rien n’est détecté dans la famille et la classe du petit garçon, on ne dépiste pas toute l’école, puisque les gens qui étaient les plus à risque n’ont rien".