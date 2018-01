Infection à Bacille de Koch n’est pas la maladie tuberculeuse

On recense plus de 5000 cas de tuberculose chaque année en France. L’inculture autour de cette pathologie pousse les gens à confondre l’infection (inoffensive dans 90% des cas) et la maladie elle-même. "Un tiers de l’humanité, soit 2 milliards d’individus dans le monde, est infectée par le microbe de la tuberculose, explique le professeur François-Xavier Blanc, chef du service de pneumologie du CHU de Nantes et spécialiste de la tuberculose. "C’est-à-dire qu’ils ont déjà rencontré le microbe de la tuberculose et qu’il dort en eux".

Mais 90% des personnes infectées ne ressentiront jamais aucun symptôme et n’en sauront jamais rien. "10% d’entre elles, précise le médecin, présentent en revanche un risque de développer la maladie, parce que le microbe va se réveiller. Lorsque c’est le cas, on dépiste l’entourage du patient pour trouver le cas annexe, le sujet porteur. C’est ce que l’on appelle 'l’enquête autour d’un cas', l’apanage des centres de lutte anti-tuberculose". En France, il y en a un par département.

Protocole de l'enquête au cours d'un cas

Pourquoi l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine n’a pas dépisté toute l’école lorsque le petit garçon est décédé en avril dernier, comme le souhaitaient les parents ? "Dans le cas d’un écolier porteur de la maladie, le protocole veut que l’on dépiste sa famille, ses proches, ses enseignants, sa classe, notamment les élèves assis à ses côtés, explique le médecin. Mais souvent on trouve des infections, non des maladies". En somme, on peut dépister que des gens ont été en contact avec le patient, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont eux-mêmes malades.

"En fonction du dossier, on analyse les contacts, des plus rapprochés aux plus lointains. Si on trouve des cas dans les proches, on élargit le cercle. Si rien n’est détecté dans la famille et la classe du petit garçon, on ne dépiste pas toute l’école, puisque les gens qui étaient les plus à risque n’ont rien".

Une question subsiste alors : l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a-t-elle bien communiqué sur le sujet ?