Le Viagra serait efficace pour soigner certains cancers

Les ventes mondiales de Viagra représentaient 1,5 milliard d’euros en 2012. La pilule bleue existe depuis 20 ans et a montré son efficacité dans le soin des troubles de l’érection. Des chercheurs défendent une autre de ses propriétés, jusqu’ici méconnue. Le Viagra serait efficace dans le traitement de certains cancers.

Donner un nouvel usage à certains médicaments

Les scientifiques du Projet pour la Reconversion des Médicaments en oncologie (ReDO) ont pour mission de déterminer quels médicaments, déjà existants et peu chers, peuvent être utilisés dans le soin des cancers. Leur publication s’intéresse à ce que l’on appelle les IPDE5, les médicaments qui soignent les troubles de l’érection.

Efficace même sur des cancers rares

Les chercheurs ont rassemblé les résultats de recherches déjà réalisées sur le Viagra et ses dérivés, et montrent son efficacité dans le traitement de cancers rares, comme celui du pancréas, du mélanome et du gliablastome. Pour l’heure, les études sont toujours en cours (en phase I ou II), les scientifiques recommandent d’étendre ces recherches à une plus grande ampleur. D’après leurs résultats, les IPDE5 "présentent plusieurs effets anticancéreux qui peuvent avoir une valeur thérapeutique".

Un médicament étudié pour ses autres propriétés depuis longtemps

Ce n’est pas la première fois que le Viagra se montre efficace pour soigner d’autres maladies. Des chercheurs du Medical College of Georgia, au sein de l’université Augusta, ont publié une recherche qui atteste de l’efficacité du médicament dans la prévention du cancer colorectal. En 2011 déjà, des chercheurs allemands ont constaté l’efficacité du Viagra dans le traitement du mélanome chez la souris. Les animaux soignés avec du Viagra avaient deux fois plus de chance de survie à 7 semaines, par rapport aux autres souris.