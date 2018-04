Les dangers de la mélatonine, une adolescente atteinte de la tuberculose et l'épidémie de la rougeole : l'info du jour

Compléments alimentaires à la mélatonine : l'Anses alerte sur les "risques" pour la santé

Consommer des compléments alimentaires à la mélatonine présentent des risques pour la santé, alerte ce mercredi l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). 90 cas d’effets indésirables survenus à la suite de la prise de ces compléments alimentaires ont été recensés, parmi lesquels des symptômes généraux (céphalées, vertiges, somnolence, cauchemars, irritabilité), des troubles neurologiques (tremblements, migraines) et gastroentérologiques (nausées, vomissements, douleurs abdominales). Certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Découvrez lesquelles dans notre article.

Val-de-Marne : une adolescente contracte la tuberculose, son lycée sous surveillance

Une élève de 2nde du lycée Brassens de Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, a contracté la tuberculose, a-t-on appris le 5 avril dernier. Selon le quotidien, l’adolescente, dont l’identité n’a pas été dévoilée serait actuellement "en phase de guérison". Les parents d’élèves du lycée Brassens ont été informés du cas de tuberculose par une note envoyée la semaine dernière par l’administration de l’établissement. Selon un parent d’élève cité par le quotidien, la jeune fille malade a été prise en charge il y a un mois et aurait depuis suivi un traitement. Son état ne suscite aujourd’hui plus d’inquiétude. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Epidémie de rougeole : plus de 1500 cas recensés depuis le début de l'année 2018

1527 cas de rougeole ont été recensés depuis le début de l'année 2018 et 1605 depuis le 6 novembre, a annoncé Santé Publique France ce mercredi. "51% des cas (soit 819) sont déclarés dans la région Nouvelle-Aquitaine, seule région en situation épidémique", précise l'agence sanitaire, citée par l'AFP. Notamment en Gironde où 547 cas ont été signalés et en Haute-Vienne (138 cas). Pour en savoir plus, cliquez ici.