Rougeole : plus de 1500 personnes contaminées depuis le début de l'année

Santé Publique France a annoncé ce mercredi que 1527 cas de rougeole ont été recensés depuis le début de l'année 2018 et 1605 depuis le 6 novembre, date à partir de laquelle la maladie a connu une nette hausse. "51% des cas (soit 819) sont déclarés dans la région Nouvelle-Aquitaine, seule région en situation épidémique", précise l'agence sanitaire, citée par l'AFP. Notamment en Gironde où 547 cas ont été signalés et en Haute-Vienne (138 cas).

La rougeole est une maladie infectieuse due à un virus très contagieux qui touchait auparavant surtout les jeunes enfants à partir de 5–6 mois. Ce n’est plus le cas : un tiers des cas déclarés concerne des personnes de plus de 15 ans. Or, les cas de rougeole chez l'adulte sont potentiellement plus dangereux. L'épidémie, qui a démarré à Bordeaux fin 2017, a fait une victime de 32 ans à Poitiers en janvier dernier. "Une extension de l'épidémie est à craindre car aucun département n'atteint actuellement le taux requis pour interrompre la circulation du virus de 95% de couverture vaccinale à deux ans pour les deux doses de vaccin", redoute Santé publique France.

Le vaccin, la seule alternative

Le gouvernement a appelé les personnes nées après 1980 à vérifier si elles avaient été vaccinées. En effet, le seul moyen d’éviter de contracter la rougeole est de se faire vacciner. Très efficace, la vaccination est seulement contre-indiquée chez les personnes allergiques au blanc d’œuf, immunodéprimées et pendant la grossesse.

Traditionnellement, le schéma vaccinal consiste en l’injection d’une dose de vaccin ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole) à 12 mois puis une deuxième injection entre 16 et 18 mois. Pour les personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole, un rattrapage est possible. Il consiste en l’injection de deux doses de vaccin à au moins un mois d’intervalle. En cas d’épidémie, il est possible de recevoir le vaccin jusqu’à 72 heures après avoir été en contact avec une personne souffrant de la rougeole pour éviter la survenue de la maladie (vaccination de rattrapage).

Comment se transmet la rougeole ?

La rougeole est une maladie infectieuse d’origine virale, éruptive et très contagieuse, liée à un "paramyxovirus". Elle se transmet principalement par voie aérienne : lorsqu’un malade contagieux tousse, il envoie par exemple dans l’air des micro-gouttelettes de salive infectées de virus. Il est possible également de contracter la rougeole après contact avec une surface contaminée par des sécrétions nasales et les expectorations.

Pour se disséminer, le virus aime donc la promiscuité, les réunions. Quoi de plus favorable qu’un campus d’étudiants ? C’est de celui du campus universitaire qu’est partie l’épidémie Bordelaise. La phase de contagiosité démarre la veille de l’apparition des premiers symptômes et s’étend jusqu’à 5 jours après le début de l’apparition des boutons. Ainsi, une personne contaminée, selon les spécialistes, en contamine 15 à 20 autres.

Lors de l'épidémie de 2011, plus de 15 000 personnes avaient été contaminées et 10 décès avaient été recensés. Depuis 2008, plus de 23 000 cas de rougeole ont été déclarés en France et plus de 1000 cas de rougeole ont conduit à des complications et des séquelles. La rougeole peut se compliquer, en particulier chez des nourrissons ou chez des personnes fragiles, et conduire à une hospitalisation. C’est tout d’abord une pneumonie en rapport avec une surinfection par une bactérie. Il s’agit d’une infection grave du poumon qui peut conduire le malade en réanimation. C’est ensuite un risque d’infection virale du cerveau ("encéphalite"). Ces complications peuvent entraîner le décès et donner des séquelles pulmonaires et neurologiques à vie.