Le piment le plus fort du monde, le retour du pollen et la progression de Parkinson : l'info du jour

Pourquoi le piment le plus fort du monde provoque-t-il de terribles maux de tête ?

Un Américain de 34 ans sans antécédents médicaux a été victime de terribles maux de tête après sa participation à un concours pour lequel il a ingéré un Carolina Reaper, répertorié comme le piment le plus fort du monde. Un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, consistant en un rétrécissement temporaire des vaisseaux sanguins de la tête, lui a ensuite été diagnostiqué. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les allergies aux pollens sont de retour : quelles villes sont les plus exposées ?

L'arrivée des beaux jours, en réveillant la végétation, engendre la libération du pollen dans l'atmosphère. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) alerte en effet sur des risques d’allergie aux pollens de bouleau dans les prochains jours, notamment dans les régions parisiennes et lyonnaises. Un risque d'allergies aux pollens de cyprès est également à prévoir sur le pourtour méditerranéen, tandis que l'on observera une une progression des pollens de graminées et d'urticacées dans le sud du pays. Pour plus de détails, région par région, cliquez ici.

Parkinson : les agriculteurs et les riverains sont plus exposés à la maladie à cause des pesticides

La maladie de Parkinson est la maladie neurologique qui a le plus augmenté entre 1990 et 2015 : le nombre de ses victimes a doublé. Fin 2015, le nombre de patients parkinsoniens traités était de l’ordre de 160 000, avec environ 25 000 nouveaux cas par an. 17% des nouveaux cas étaient âgés de moins de 65 ans. En 2030, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson aura augmenté de 56% par rapport à 2015, selon le dernier bilan publié par Santé Publique France. Les agriculteurs ont 10% plus de risques de contracter la maladie, notamment à cause des pesticides. Retrouvez notre article sur le sujet.