Les allergies aux pollens sont de retour : quelles villes sont les plus exposées ?

L'arrivée des beaux jours, en réveillant la végétation, engendre la libération du pollen dans l'atmosphère. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) alerte en effet sur des risques d’allergie aux pollens de bouleau dans les prochains jours, notamment dans les régions parisiennes et lyonnaises. Un risque d'allergies aux pollens de cyprès est également à prévoir sur le pourtour méditerranéen, tandis que l'on observera une une progression des pollens de graminées et d'urticacées dans le sud du pays.

Département par département

"Les bouleaux profiteront de chaque période ensoleillée pour disséminer leurs pollens et le risque d’allergie pourra même atteindre le niveau maximal ces prochains jours comme à Bourges", précise le RNSA dans son bulletin. Les pollens de platane domineront au Sud du territoire avec un risque d'allergie associé pouvant atteindre le niveau moyen comme à Marseille. Ces pollens seront en progression sur le reste de la France dans les jours qui viennent. Les pollens de frêne, de saule et de charme continuent leur progression sur tout le territoire avec des quantités importantes et un risque d'allergie de niveau faible à moyen tandis que les pollens d'aulne terminent leur pollinisation avec un risque faible. Les pollens de chêne font leur apparition dans la moitié Sud du territoire, le risque d'allergie associé sera faible".

Plus précisément, l'Oise, la Seine-et-Marne, l'Eure-et-Loire, Paris, l'Indre, le Cher et le Bas-Rhin ont un risque d'allergies au bouleau très élevé. L'Aveyron, le Tarn, la Lozère, l'Hérault et le Vaucluse ont eux, un risque d'allergies très élevé aux cupressacés. Ces données, "calculées à partir des pollens mesurés, de la météo et de l'intensité des symptômes constatés par les médecins", signe l'arrivée des premières allergies.





L'origine des allergies aux pollens

Mais qu’est-ce qui est à l’origine des allergies aux pollens ? Des chercheurs autrichiens expliquaient ce phénomène dans le Journal of Biological Chemistry en 2014. Ces derniers avaient recréé l’allergène présent dans le pollen de bouleau en laboratoire : la protéine Bet v 1 (Betula verrucosa). Elle rend le système immunitaire hypersensible et entraîne la formation d’anticorps pathogènes chez 95% des personnes allergiques. Les chercheurs ont découvert que ce sont les "poches" moléculaires de la protéine Bet v 1 qui déterminent si oui ou non le pollen sera allergène.

Plus précisément, la Bet v 1 peut se lier fermement au fer grâce aux poches moléculaires. Si ces poches restent vides, le pollen se transforme en allergène car il manipule les cellules immunitaires Th3 pour les faire réagir. Les scientifique notent chez les personnes allergiques, un déséquilibre entre les cellules Th3 – qui défendent le corps des allergies et parasites – et les cellules Th1 – qui réagissent aux infections bactériennes.