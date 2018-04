Endométriose : présentation d'une maladie peu connue qui touche de nombreuses femmes

L'endométriose est une maladie gynécologique chronique incurable qui touche plus d’une femme sur dix en âge de procréer et entraîne dans 25 à 50 % des cas, une infertilité. 180 millions de femmes dans le monde sont concernées et pourtant, elle reste encore méconnue du grand public. Cette pathologie résulte du mauvais fonctionnent de l'endomètre, le tissu qui tapisse l'utérus. D'ordinaire, lors du cycle menstruel, l'endomètre s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse et s’il n’y a pas fécondation, se désintègre et saigne, ce qui provoque les règles.

Mais chez certaines femmes, le tissu endométrial et le sang font le chemin inverse en remontant vers les trompes, jusqu'à s'étendre dans la cavité du ventre aux appareils urinaire, digestif, et parfois même pulmonaire. Cette migration entraîne alors des lésions internes, des saignements abondants et de très fortes douleurs.

"C'est normal d'avoir mal pendant ses règles" : mais non bordel de m****

Manon Hébert, 22 ans, atteinte d'endométriose depuis l'adolescence, a expliqué cette maladie sur son mur Facebook mi-mars. Elle décrit des douleurs pendant les règles et les rapports sexuels. Des douleurs également pelviennes, pendant la défécation et au moment d'uriner. Des douleurs abdominales et lombaires, une intense fatigue, des troubles digestifs, des diarrhées, des constipations, des brûlures urinaires, du sang dans l'urine et surtout, une infertilité incurable.

"J’ai redoublé ma terminale, j’avais loupé plus de 200 heures de cours. Les profs pensaient que je séchais". Manon alerte sur cette maladie que les médecins ont mis 7 ans à diagnostiquer et qui l'empêche de vivre normalement. "On a toutes entendu au moins une fois : 'c'est normal d'avoir mal pendant ses règles...' Mais non ! Bordel de m**** !"

Les signes qui peuvent alerter

Les mécanismes qui conduisent à l’endométriose restent mal connus. Plusieurs théories existent pour expliquer l’apparition de cette maladie, sans qu’aucune n’expliquent totalement toutes les formes de la maladie. Etant donné que les symptômes varient suivant le type d’atteinte et les divers organes touchés, que les complications telles que les adhérences et les cicatrices provoquent des douleurs qui deviennent indépendantes du cycle, le tableau clinique de l’endométriose est au final très polymorphe. Elle varie tellement d'une femme à une autre, que l'on parle de plusieurs endométrioses.

L’endométriose se manifeste d’abord par des douleurs pelviennes et abdominales très fortes au moment des règles. Puis elle provoque presque toujours des troubles qui sont initialement assez légers et deviennent de plus en plus intenses, parfois même intolérables. Au début de la maladie, les douleurs surviennent essentiellement pendant les règles ou seulement dans des situations particulières, par exemple après un rapport sexuel, lors des mictions ou des défécations. Une autre manifestation de l’endométriose qui amène les malades à consulter, est la souffrance lors des rapports sexuels (dyspareunie). La particularité de ces dyspareunies est qu’elles ont tendance à durer. La maladie peut aussi rester silencieuse (asymptomatique) pendant longtemps. Elle est alors découverte lorsque la jeune femme ne parvient pas à concevoir d'enfant naturellement.