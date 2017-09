Gynécologie

Endométriose : des grossesses plus à risque

Les femmes qui souffrent d’endométriose sont plus à risque de fausse-couche ou d’accouchement par césarienne. Les bébés ont un poids de naissance plus faible.

Douleurs pelviennes et abdominales pendant les règles, parfois plus fortes après les rapports sexuels, et souvent très vives. Les symptômes de l’endométriose sont handicapants pour les 10 à 15 % de femmes qui en souffrent. Ils peuvent en plus, dans 25 à 50 % des cas, provoquer une infertilité. Et pour celles qui persévèrent et parviennent à tomber enceinte, le combat n’est pas terminé.

Les grossesses des femmes qui ont souffert d’endométriose sont risquées, d’après les résultats d’une grande méta-analyse italo-américaine, dont les résultats sont parus dans la revue Fertility and sterility.





Césariennes et naissances prématurées

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont revu les données de 24 études sur le sujet, qui ont rassemblé près de deux millions de femmes. Ensemble, elles suggèrent que le risque de naissance prématurée et de fausse-couche sont plus élevés. Les grossesses mènent plus souvent à un mauvais positionnement du placenta (placenta praevia) et à des césariennes. Les nouveau-nés ont aussi un poids de naissance inférieur.

« Les études précédentes sur le sujet ont rendu des résultats contradictoires, explique le Dr Vincenzo Berghella, professeur de gynécologie-obstétrique à l’université Thomas Jefferson de Philadelphie (États-Unis), et l’un des auteurs de la méta-analyse. Celle comme la nôtre aide à clarifier les découvertes en mettant en commun les données de nombreuses études, et donnent une réponse plus concrète à un débat scientifique. »