Avec Laëtitia Milot

Endométriose : un spot télévisé pour rompre l'isolement

VIDEO - Un spot télévisé, diffusé en avril, souligne l’importance de sortir du tabou qui entoure l’endométriose. Elle touche 10 % des femmes.

C’est une première en France. Pendant une semaine, trois chaînes télévisées vont diffuser un spot d’information sur l’endométriose. Cette maladie gynécologique chronique touche près d’une femme sur dix. Mais celles-ci doivent attendre encore trop longtemps avant de recevoir un diagnostic adapté. Renforcer la prise de conscience, c’est justement l’objectif de cette courte vidéo, réalisée par l’association EndoFrance.

Vêtue d’une chemise jaune, la femme avance dans un monde en noir et blanc. Le choix de la couleur n’est pas anodin : c’est l’emblème des patientes et des associations militantes. Pour les représenter, Laëtitia Milot. Rendue célèbre par le feuilleton Plus Belle La Vie, l’actrice souffre elle aussi d’endométriose.





Mettre fin au tabou

Dans ce spot d’information, la comédienne explique les symptômes et les conséquences et un groupe croissant de femmes la rejoint. La mise en scène est intelligente et subtile : si les patientes peuvent se croire seules, elles sont en fait très nombreuses en France. « Ensemble, sortons cette maladie de l’ombre », conclut-t-elle.