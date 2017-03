Signée avec le ministère de la Santé

Endométriose : une convention pour améliorer le parcours de soins

Le ministère de la Santé s'engage à améliorer le parcours de soins des patientes. Connaissances, pratiques, information : voilà trois aspects de la lutte.

Une étape majeure vient d’être franchie dans la lutte contre l’endométriose. Ce 22 mars, la ministre de la Santé s’est engagée à faire plus pour les femmes qui souffrent de cette maladie gynécologique. Loin d’être rare – elle touche une femme sur dix environ –, elle pâtit pourtant d’une méconnaissance. Résultat, les patientes errent six ans en moyenne avant d’obtenir un diagnostic.

« Nous sommes en 2017, et pourtant, les maladies féminines comme l’endométriose représentent encore un tabou et leurs répercussions sur la vie des femmes restent sous-estimées », reconnaît Marisol Touraine dans un communiqué. La ministre vient de signer, avec l’association Info Endométriose, une convention qui l’engage à améliorer la situation.





Engagée sur cinq ans

Cette convention met l’accent sur la sensibilisation du grand public et des professionnels de santé. Pour cela, la distribution de documents informatifs et de meilleures connaissances sur la maladie sera favorisée. « Comme personne n’est formé, le gynécologue va demander un examen de guerre lasse. Personne ne trouve rien et on retombe dans la négation du problème, jusqu’à ce qu’on finisse par écouter la plainte », expliquait récemment le radiologue Erick Petit, de l’hôpital Saint-Joseph à Paris. Le problème est bien féminin. Pour preuve : le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a également signé le document.

Diagnostic plus précoce, amélioration de la qualité de vie des patientes, accès à des traitements efficaces : voilà les trois objectifs que remplit la convention. Le texte engage ministères et associations à se mobiliser pendant une durée de cinq ans. Il précise aussi les moyens mis à disposition des intervenants : les modalités de mise en œuvre des programmes sont fixées avec les associations, la diffusion des différents supports est garantie.