Comment gérer un râleur au quotidien ?

Que ce soit son collègue son conjoint ou un ami, gérer un râleur qui se plaint à longueur de journée peut vite faire perdre patience. Pourtant, râler peut être simplement un moyen pour lui d'entrer en contact avec les autres et de se faire prier.

Que cache un comportement râleur ?

Le râleur a tendance à vouloir tout et son contraire sans jamais être satisfait. Un peu comme un enfant, il est dans la contradiction et aime se faire prier. Ce comportement rabat-joie et négativiste peut en réalité cacher :

• Une timidité car râler lui permet de briser la glace et d'entamer la conversation plus facilement ;

• Le besoin de se positionner en tant que victime, en subissant plutôt qu'en agissant ;

• Un mal-être et une impuissance face à ses propres souffrances ;

• Une colère qui s'alimente jour après jour.

Quelle qu'en soit la raison, le râleur trouve toujours un avantage à son comportement puisqu'il lui permet d'attirer l'attention de son partenaire, de son ami ou encore de son patron.

Que faire pour aider un râleur ?

Si on ne peut pas le changer, on peut quand même aider le râleur à avancer sur la voie de l'optimisme. Plutôt que d'être dans l'opposition avec lui, il est préférable de lui montrer qu'il est possible de voir les choses autrement.

Même si le râleur peut être surpris de ce changement d'attitude, progressivement, il est possible de l'aider à cultiver ses propres pensées positives. On peut aussi lui expliquer que l'on ne souhaite pas être contaminé par ses idées négatives, et lui demander de se mettre à l’écart lorsqu'il commence à se plaindre. Sans public pour l'écouter, il adaptera rapidement son comportement.

Même s'ils agacent, les râleurs ont aussi des qualités à souligner. Ils sont souvent rigoureux, exigeants, et ils anticipent les problèmes. Accepter le côté rabat-joie de son conjoint, ami ou collègue permet aussi de relativiser et d'en rire avec lui.