L'alcool dans les films favorise-t-il la consommation chez les ados ?

Omniprésente dans de nombreux films, la consommation d'alcool, présentée dans de nombreuses situations, peut avoir une véritable influence sur la façon dont les adolescents perçoivent l'alcool... et le consomment par la suite.

L'exposition à l'alcool dans les films pendant l'adolescence, un âge particulièrement sensible dans la construction de la personnalité, peut avoir des conséquences ultérieure sur sa consommation.

Plus la durée de visionnage est importante et plus elle présente l'alcool dans tous les contextes (amical, familial, professionnel...) et toutes les modalités de consommation (whisky, vin, bière...) et plus l'adolescent va chercher à reproduire ce comportement.

L'influence du groupe est aussi très importante, car la consommation d'alcool se renforce lorsque les films sont visionnés entre amis. Ce qui n'est pas le cas lors d'un visionnage en famille.

L'alcool est la principale drogue chez les jeunes. Le « binge drinking », ou l'absorption d'alcool en un temps très court, est particulièrement fréquent à cet âge où les adolescents recherchent des sensations fortes.

L'alcool reste pourtant très toxique à cet âge sur le cerveau : il peut affecter durablement le cerveau en modifiant les circuits neuronaux et augmenter les risques d'entrer dans un véritable alcoolisme chronique.

On the HeadStart Support and Guidance platform: "Under Construction: Alcohol and the Teenage Brain". A video highlighting the effects of alcohol and risky drinking on the development of the adolescent brain. https://t.co/rTM99NESin pic.twitter.com/mGiGI9asyn