Plaisir

Marijuana, alcool et ecstasy : la sexualité sous influence

L'alcool, la marijuana et l'ecstasy ont chacun des effets très différents sur la sexualité. Ils vont de l'attirance au désir soudain en passant par la dysfonction sexuelle.

L'alcool, la marijuana et l'ecstasy font partie des substances les plus consommées chez les jeunes. Bien qu'il y ait eu des recherches approfondies sur le fait qu’ils auraient tendance à mener vers un comportement sexuel à risque, peu d'études se sont intéressées aux effets sexuels spécifiques de ces différentes substances.

Une toute récente étude a montré que par rapport à la marijuana, l'alcool et l'ecstasy étaient plus fortement associés à une exacerbation des sensations sexuelles ressenties, y compris l'attraction, le désir sexuel et la confiance en la société.

Les résultats de cette étude concernant l'alcool concordent avec les recherches antérieures sur les effets sociaux de la consommation d'alcool, qui lui déclenche des sentiments accrus d'acceptation de soi et d'anxiété sociale.

Des effets paradoxaux

Comparé à l'alcool et à la marijuana, l'ecstasy - également connue sous le nom de ”drogue d'amour” - est associée à une intensité sexuelle plus accrue, à une durée plus importante du rapport et à une intensité plus marquée de l'orgasme, selon une étude comparative parue dans Journal of psychologie and sexualité.

Paradoxalement, alors que l'alcool et l'ecstasy peuvent augmenter le désir sexuel, ces substances entravent la performance sexuelle des hommes. L'alcool peut engourdir le corps, ce qui peut retarder ou empêcher l'orgasme : l'impuissance est fréquente, malgré la sensibilité croissante du corps à la drogue.

Au-delà des sensations et de la performance physique, la question de la lucidité entre en jeu.

Les regrets post-sexuels demeurent les plus fréquents après consommation d'alcool (31%) par rapport à l'ecstasy (13%) et à la marijuana (7%). En bref, pour votre bien être, même sexuel, n’hésitez pas à laisser de côté ce genre de substance.