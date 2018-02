Alcoolisme féminin : une campagne poignante alerte sur ces signes qui ne trompent pas

"Il est facile de passer à côté de l’addiction d’un proche". Tel est le message de la nouvelle campagne lancée ce lundi par Addict Aide, pour alerter sur l’alcoolisme féminin. On estime en France, qu’entre 500 000 et un million de femmes sont dépendantes à l’alcool. Bien plus stigmatisées par la société que ne le sont les hommes, les femmes alcooliques passent pour des mères irresponsables, des femmes légères, sottes, fragiles. Mais l’alcoolodépendance est une maladie sérieuse, reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1978.

Le secret de Laurence

Pour sensibiliser le public à la situation des femmes alcooliques qui se mûrent souvent dans le silence par honte, l’association a reproduit l’appartement qu’occupait Laurence Cottet entre 2004 et 2010. Tâche de vin sur le tapis, frigo vide, miroirs brisés, bouteille de parfum ouverte… l’appartement porte l’histoire de cette ancienne cadre supérieure alcoolique. 7000 personnes ont enquêté dans les lieux, réellement ou virtuellement, pour découvrir "le secret de Laurence". Qui est-elle ? Que lui est-il arrivé ? Les théories vont bon train : "Laurence a été assassinée" ; "C’est un vampire qui lutte contre son état naturel"…

Mais aucune des 7000 personnes n’a compris que Laurence était en fait alcoolique. Que son frigo était vide parce qu’elle ne se nourrissait que d’alcool. Que sa bouteille de parfum lui servait de réserve. Que les miroirs étaient brisés parce qu'elle ne pouvait plus se regarder en face. "Il est facile de passer à côté de l’addiction d’un proche".