Diabète : des lentilles de contact pour surveiller son taux de glycémie

Mesurer son taux de glucose en un clin d’oeil…. Ce sera bientôt possible. Une équipe de chercheurs sud-coréens a développé des lentilles capables de détecter le taux de glucose compris dans les larmes des patients. Les résultats ont été publiés dans la revue Science Advances en janvier dernier.

Une lentille intelligente et résistante

La piqûre est la méthode la plus utilisée par les diabétiques pour surveiller leur taux de glucose dans le sang. Au cours des dernières décennies, des chercheurs ont déjà tenté de mettre au point de telles lentilles de contact. Mais elles s’usaient trop vite.

L’équipe de l’Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) a ainsi développé une lentille de contact qui utilise des électrodes. Celles-ci sont composées de matériaux hautement étirables et transparents. La lentille contient aussi un capteur de glucose, qui envoie des signaux à une LED. Le pixel LED s’éteint lorsque le taux de glucose dans le liquide lacrymal est au-dessus du seuil. Et tout cela sans fil.

L’importance de contrôler sa glycémie

Le prototype n’a pas encore été testé sur l’Homme, mais sur des lapins. Selon les chercheurs, il n’entrave pas la vision. Un bon en avant pour faciliter la vie des personnes diabétiques, qui doivent contrôler leur glycémie quotidiennement.

Car une glycémie élevée pendant longtemps peut entraîner de nombreuses complications liées au diabète, comme un infarctus, de l’hypertension, un accident vasculaire cérébral (AVC) ou encore une neuropathie. Les premiers signes de l’hyperglycémie (concentration anormalement haute de glucose) sont la soif, la fatigue, la langue sèche et des urines abondantes.