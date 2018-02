Malaise en avion : un guide pour gérer les urgences médicales en plein vol

Crise de panique, malaise cardiaque, évanouissement.. Les médecins sont habitués à gérer ces urgences médicales sur leur lieu de travail, mais beaucoup moins quand ils sont à bord d’un avion. Les estimations du nombre d’urgences médicales aériennes varient d’une tous les 604 vols, ce qui représente 16 urgences pour 1 million de passagers, à une urgence pour 7 700 voyageurs. Pour mieux appréhender ces situations auxquelles ils peuvent être confrontés lors de voyages personnels, des médecins de l’hôpital Saint Michael au Canada et les compagnies aériennes Air Canada et WestJet, ont rédigé un guide. Il contient des recommandations publiées dans le journal de l’association canadienne de médecine.

Une hausse des incidents à bord

Les auteurs de l’étude précisent qu'il y a 2,75 milliards de passagers sur les vols commerciaux chaque année. Ce nombre est en augmentation depuis plusieurs années, notamment parce que les passagers sont toujours plus nombreux, âgés ou avec des problèmes de santé, mais également parce que les trajets sont de plus en plus longs. "Pour la plupart d’entre nous, soigner des patients pendant un vol n'est absolument pas une situation familière, explique le docteur Alun Ackery. Nous avons voulu fournir une meilleure compréhension de ce à quoi s’attendre et comment répondre dans le cas où vous êtes appelé sur un vol".

Les malaises, principale urgence à bord

Les cinq principales causes d’urgences à bord sont les étourdissements et les pertes de connaissance (37,4%), les symptômes respiratoires (12,1%), les nausées (9,5%) et les symptômes cardiaques (7,7%). Enfin, la part des arrêts cardiaques est de 5,8%. "Y-a-t-il un médecin à bord ?" : les premiers à répondre sont des médecins, dans 40 à 50% des cas. Des infirmières ou des ambulanciers dans 5 à 25% des cas. Dans près de la moitié de ces situations, le personnel naviguant agit seul.

Dans ce guide, les médecins et professionnels de santé peuvent trouver des informations sur l’équipement médical disponible à bord, les contraintes liées à l’environnement lorsque l’on soigne un patient dans un avion, la politique de la compagnie aérienne, les procédures à respecter, les devoirs égaux et éthiques. Les auteurs de ce guide ont réalisé une vidéo explicative où ils déballent un kit médical d’Air Canada, pour que les médecins sachent ce qui est disponible à bord. "Nous espérons que ces recommandations vont donner suffisamment de connaissances aux professionnels de santé pour agir avec un peu moins de stress à l’avenir", conclut le Dr Ackery.