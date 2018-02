Le vin serait bon pour les dents

51% des Français boivent du vin une à deux fois par semaine, d’après une étude de France Agrimer. On connaît les méfaits causés par l’alcoolisme, mais les débats sont plus nombreux sur les potentiels bienfaits du vin. On le dit bon pour le coeur, antibiotique naturel, une nouvelle étude montre qu’il serait aussi bon pour les dents et gencives. L’étude, menée par des chercheurs espagnols, a été publiée par le Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Le vin contient des polyphénols, des molécules présentes dans de nombreux végétaux. Ces molécules sont des anti-oxydants, très bons pour l’organisme puisqu’ils vont le protéger des potentiels dégâts causés par les radicaux libres. Ils permettraient aussi de contrôler certaines bactéries présentes dans l’intestin.

L’effet de deux polyphénols

Les scientifiques espagnols se sont intéressés à deux polyphénols présents dans le vin rouge: l’acide caféique et l’acide paracoumarique. Ils ont étudié leurs effets sur des bactéries qui se collent aux dents et aux gencives. Celles-ci sont responsables de la formation de la plaque dentaire, des caries et de maladies parodontales. Les deux polyphénols permettent de réduire la capacité de ces bactéries à se fixer sur les cellules. Les scientifiques constatent que les deux acides isolés sont plus efficaces que l’extrait de vin entier.

Aussi, ils remarquent que combiné à un probiotique, le Streptococcus dentisani, les polyphénols sont encore plus efficaces dans la destruction des bactéries pathogènes. Ces composants du vin rouge pourraient donc être utilisés avec d’autres substances, pour devenir des traitements buccodentaires, comme des bains de bouche par exemple. En attendant, une chose reste sûre: le vin est à consommer avec modération !