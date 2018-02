Un homme se fait retirer une énorme tumeur cérébrale de 2 kilos

En Inde, un homme s'est fait enlever une impressionnante tumeur cérébrale de 1,87 kilogrammes. Aussi volumineuse que sa propre tête, elle a été retirée avec succès le 14 février dernier au cours d’une intervention chirurgicale de 7 heures, qui a nécessité 11 poches de sang.

Apparue il y a 3 ans, l'excroissance a grossi progressivement, puis plus rapidement l'année dernière. Fort heureusement, la tumeur a principalement évolué à l'extérieur du crâne, ce qui explique que le patient était encore en vie. Mais selon les médecins, une pression supplémentaire aurait pu entraîner une paralysie complète et des lésions neurologiques sérieuses. Sa vue était déjà amoindrie.

Hindistan'da doktorlar, dünyan?n en büyük beyin tümörünü 31 ya??ndaki Santlal Pal'?n kafatas?ndan ç?karmay? ba?ard?. pic.twitter.com/PwoS1K6Ks8 — Enes (@EnesOvenc) 23 février 2018

La tumeur était tellement grosse que le patient "semblait avoir deux têtes l’une au-dessus de l’autre", ont expliqué les médecins de l’hôpital de Bombay. "C’était une intervention extrêmement impressionnante et difficile, a concédé à l’AFP le chef du service de neurochirurgie", Trimurti Nadkarni. L’hôpital BYL Nair de Bombay a indiqué que le rétablissement du patient se passait bien, qu’il marchait et s’alimentait. Cette opération est sans doute un record : il pourrait s’agir de la plus importante tumeur cérébrale jamais enlevée avec succès. Un record.

Hindistan'da 31 ya??ndaki Santlal Pal'?n kafas?ndaki 1.9 kilograml?k tümör, 7 saat süren bir operasyonla al?nd?. pic.twitter.com/D4fwWhf6xh — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 22 février 2018

En 2014, Yang Jianbin, un Chinois de 37 ans s’est fait retirer une énorme tumeur non cancéreuse de 110 kg qui l’empêchait de bouger. La plus grosse jamais connue dans le monde. En février dernier, une Costaricaine de 57 ans s'est également fait retirer une tumeur à l'estomac de 34 kg.

Na een jaar of 28 wilde Yang Jianbin af van zijn tumor. http://t.co/TZocPzvEbW Quirky China News | pic.twitter.com/ZNZG2Ns0dW

En Inde également, Gurmeet Singh avait fait la Une des médias du monde entier. Le jeune homme de 26 ans avait une tumeur de 55 kg à la jambe droite. Opéré à l’hôpital "Max Super Speciality" de New Delhi en 2015, il avait perdu sa jambe et une partie de l’os pelvien, mais était très heureux. "J’étais complètement immobile et alité pendant 4 ans, avait-il raconté aux médias. Je n’étais même pas capable de me coucher sur le dos, raconte le jeune-homme. Mais maintenant que je m’en suis débarrassé, je suis très heureux et impatient de me lever, même avec une canne."

Les tumeurs se développent et se comportent différemment, selon qu’elles soient cancéreuses (malignes), non cancéreuses (bénignes) ou précancéreuses. Il est donc possible d'avoir une tumeur bénigne, mais pouvant grossir au point d'occasionner une gêne importante et d'endommager, à terme, les fonctions du corps.

La tumeur cérébrale

Les signes dépendent de la localisation de la tumeur dans le cerveau et de son évolution. Leur survenue peut être progressive ou au contraire soudaine. La survenue soudaine de troubles neurologiques comme des troubles de la vision ou de la parole, de même qu’une crise d’épilepsie chez une personne en bonne santé doit faire consulter un médecin sans délai.

La tumeur cérébrale représente 2 % de l’ensemble des cancers et touche plus de 240 000 personnes en Europe. 5 000 nouveaux cas de tumeurs primitives malignes du cerveau, dont 2500 à 3000 nouveaux cas de gliomes sont diagnostiqués chaque année en France, selon l'Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM). La tumeur cérébrale est également la deuxième cause de cancer chez l’enfant, après les cancers du sang comme les leucémies.