Refaire son nombril, la nouvelle chirurgie à la mode

Se faire refaire les lignes de la main, la mâchoire ou se faire gonfler les mollets pour les messieurs, la chirurgie esthétique révèle chaque année de nouvelles tendances insolites. Cette fois, c’est le nombril parfait qui est à la mode. La star américaine Kim Kardashian y aurait déjà succombé.

Appelée ombilicoplastie, cette chirurgie est demandée par différents types de patients. Il peut s’agir d’effacer les traces d’un piercing de jeunesse regretté, de "rentrer" un nombril un peu trop "sorti", de réparer un nombril déformé après la grossesse ou après une importante perte de poids. Il faut compter entre 2000 et 4000 euros pour un nombril "parfait".

La faute aux réseaux sociaux ?

Selon le média britannique The Independent, cette chirurgie est la tendance de l’année outre-Manche. Un médecin star de la télé britannique, Dr Esho, leur a confié qu’il recevait de plus en plus de demandes. Pour lui, cette tendance est liée à l’exposition de plus en plus importante des gens sur les réseaux sociaux: "J’associe cette hausse à ces nouvelles tendances dans la mode, les gens sont plus à l’aise pour montrer leur ventre en particulier sur les photos partagées sur les réseaux sociaux". Depuis quelques années, la mode est en effet au crop-top, ce tee-shirt qui dévoile le nombril.

Une pratique qui peut être dangereuse

Liam Preston, autre médecin britannique et directeur de la campagne "Be real" de l’association YMCA, qui vise à améliorer l’image de soi, explique : "le problème avec cette mode c’est qu’elle créé une pression inutile sur les individus qui vont désirer avoir une apparence idéalisée, ce qui peut causer des problèmes de santé". L’ombilicoplastie est pratiquée sous anesthésie générale. Comme pour chaque chirurgie, il existe toujours un risque de complication après anesthésie ou à cause d'une hémorragie.