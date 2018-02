Au Etats-Unis, des scientifiques développent un embryon homme-mouton

Lors du congrès annuel de l’Association Américaine pour l’Avancée de la Science (AAAS), à Austin aux États-Unis, un chercheur de l'université de Californie a annoncé avoir développé un embryon de mouton contenant 0,01 % de cellules humaines. Plus précisément, le Professeur Pablo Ross a expliqué qu’une cellule sur 100 000 était humaine. "Nous pensons que ce n'est pas encore assez pour générer un organe", a-t-il cependant nuancé. Le développement a été interrompu au bout de 28 jours selon la réglementation officielle.

En effet, cette expérience qui survient un an après la chimère homme-porc des chercheurs du Salk Institute, à La Jolla (États-Unis), conduit vers la possibilité de greffer des organes d’animaux hybrides sur des humains en attente d’une greffe. En France en 2016, 22 617 personnes étaient en attente d’une greffe d’organes et seules 5891 transplantations ont été réalisées. Si ce nombre a augmenté durant les 5 dernières années, les besoins restent importants. Tout comme l’impression en 3D a révolutionné le domaine des greffes d’organes, ces recherches pourraient un jour palier au manque de greffons.

Breakthrough as scientists grow sheep embryos containing human cells. How close are we to being able to tailor genetically compatible organs inside animals? https://t.co/t7cbqYQ9Im #genomics #healthtech pic.twitter.com/KJYRfpkN2P