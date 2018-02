Comment bien choisir sa psychothérapie ?

Plusieurs techniques de psychothérapies existent et leur choix n’est pas anodin, même si la plupart ont désormais été validées par des études scientifiques démontrant leur efficacité. Que ce soit pour une baisse de moral, une dépression, un problème de couple, un deuil, des phobies, des insomnies ou des angoisses, trouver le « psy » qui pourra nous aider n'est pas toujours évident.

Qu’est-ce qu’une psychothérapie ?

Derrière ce terme générique qui englobe la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse, il existe de nombreuses thérapies qui ont toutes pour but d’aider à soulager la souffrance morale et les difficultés.

Les psychothérapies, quelle que soit leur technique, visent à améliorer des symptômes psychiatriques, des pensées et la qualité de vie des malades en recourant essentiellement à la parole. C’est, en effet, l’échange verbal entre le malade et le thérapeute qui permet cette amélioration.

Aucune psychothérapie ne permet de guérir toutes les maladies, mais c’est le thérapeute qui, en usant de plusieurs techniques spécifiques à différentes formes de thérapie, va trouver les moyens de lutter contre différents types de symptômes spécifiques.

Qu'est-ce qu'un « psy » ?

Parmi tous les « psys » (psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste…) le psychiatre est un médecin qui est seul habilité à prescrire des médicaments et dont les consultations peuvent être remboursées par votre couverture sociale.

Tous les autres psys ne sont pas pris en charge et la consultation sera donc à vos frais. Il arrive que le psychiatre, à l’issue d’une ou plusieurs consultations attentives, vous adresse à d’autres thérapeutes pour poursuivre la thérapie selon les modalités les plus adaptées à vos problèmes.

Comment bien choisir sa thérapie ?

Toutes les psychothérapies, quelles qu'elles soient, reposent sur un échange verbal avec le thérapeute. Pour vous aider à choisir, voici la liste des principales psychothérapies reconnues ayant une efficacité dans la plupart ou certains troubles :

La psychanalyse, mise au point par le docteur Freud, fait appel à l'analyse de l'inconscient, des rêves, des lapsus ou des actes manqués. Elle énonce que les problèmes dont souffre une personne sont générés par des conflits inconscients. Le principe de la cure psychanalytique est donc d’accompagner le patient dans sa démarche de résolution de ces conflits. Contrairement aux TCC, le psychothérapeute analyste ne suggère pas de solution, mais laisse le patient évoluer, dans sa réalité propre. La psychanalyse a été ensuite modifiée par différents psychiatres (Jung, Lacan…).

La thérapie cognitive et comportementale (TCC) permet de changer un comportement et des pensées problématiques. Elle est basée sur le fait que des comportements inadaptés sont induits par des croyances inadaptées. L’idée est d’aider la personne à remettre en cause les schémas inadaptés par une prise de conscience, puis de l’aider à modifier ses comportements de façon progressive par des tâches comportementales. Son efficacité est validée par des études dans de nombreux problèmes psychiatriques.

La thérapie interpersonnelle (ou TIP) est d’apparition plus récente et est basée sur le fait que de nombreux problèmes psychiques trouveraient leur origine dans des difficultés relationnelles. L’objectif est donc de faire acquérir aux personnes les outils pour mieux gérer les difficultés relationnelles. La TIP a démontré son efficacité dans la dépression

L'EMDR utilise les mouvements oculaires pour effacer des traumatismes psychiques. L’idée est que l’on essaye de retraiter le souvenir traumatique du passé en mobilisant des ressources du présent pour surmonter le caractère traumatisant de l’événement. Il faut donc mobiliser des circuits neuronaux fonctionnels non perturbés par la surcharge émotionnelle ou le trouble. L'EMDR est utilisée essentiellement dans les syndromes post-traumatiques.

La thérapie de couple et la thérapie familiale ou systémique permettent de rétablir une communication ou d'analyser les relations pour soulager un conflit relationnel à l’intérieur du couple ou de la famille.

L’hypnose est plus une technique qui permet au thérapeute de suggérer des changements à son patient dans un état de conscience modifié.

Comment trouver mon psy ?

Pour trouver le psy qui vous correspond, n'hésitez pas à en parler avec votre entourage ou avec un professionnel de santé comme votre médecin traitant par exemple. Demandez-vous si vous souhaitez un homme, une femme, un médecin, une technique particulière, une durée de thérapie courte ou longue, avec des supports (écriture, dessin, théâtre, relaxation…), en groupe ou en individuel.