Profil psychologique

Harcèlement : comment s'en protéger ?

Que ce soit au travail, à l'école ou dans sa vie privée, personne n'est à l'abri de rencontrer un harceleur. S'il n'existe pas de personnalité type, il est tout de même possible de le reconnaître et de s'en protéger.

Le harcèlement se traduit non seulement par de petites attaques répétées régulièrement, mais aussi par un sentiment de maltraitance, d'offense, d'humiliation et de souffrance psychologique sur le long terme. Contrairement à une situation de simple conflit, l’harceleur refuse systématiquement la communication, laissant sa victime dans sa souffrance. L'attaque n'étant jamais vraiment très grave, le harcèlement s'installe en général insidieusement. C'est surtout la répétition des faits, que ce soit des paroles, des comportements, ou des critiques qui le caractérise.

Quelles sont les conséquences du harcèlement ?

Les humiliations, les critiques, le comportement ou les paroles méchantes et injurieuses peuvent avoir plusieurs conséquences sur la victime d'un harceleur :

Un isolement progressif contre son gré;

Un sentiment de culpabilité et de perte de confiance en soi;

Une peur des représailles;

L’impression de ne jamais en faire assez;

Le sentiment d'humiliation, parfois devant d'autres personnes.

Ce sont ces signes qui permettent de reconnaitre un harcèlement. Les propos et la manipulation étant très difficiles à reconnaitre pour quelqu’un d’extérieur car l’harceleur cherche à garder son "jouet" pour lui.

Comment faire pour se libérer d'un harceleur ?

Il n'est jamais trop tard pour sortir de l'isolement et s'appuyer sur sa famille, ses amis, ses supérieurs au travail ou sur des professionnels de santé (médecin généraliste, médecin du travail, infirmière scolaire, psychologue, psychiatre…). Sortir du silence, c'est poser les limites et dénoncer le comportement anormal de son harceleur pour que la spirale s'arrête envers vous et peut-être d'autres personnes. Ne vous laissez pas impressionner et trouver de l'aide à la fois psychologique et juridique si nécessaire. Une médiation par un tiers permet parfois de lever les incompréhensions et de vous protéger.