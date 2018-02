Il rechute après sa guérison

Au Bangladesh, "l'homme arbre" opéré 24 fois fait une rechute

Après 24 opérations chirurgicales, le Bangladais Abul Bajandar se pensait débarrassé des énormes verrues qui recouvraient ses pieds et ses mains. Mais la maladie a récidivé et "l'homme arbre" doit de nouveau se faire opérer.

Souffrant d'épidermodysplasie verruciforme, une maladie génétique rarissime qui recouvre ses mains et ses pieds d'énormes verrues semblables à des écorces d'arbre, le Bangladais Abul Bajandar a suscité l’intérêt des journaux du monde entier en 2016. Celui que l’on surnommait "l’homme arbre" avait été déclaré guéri au terme de 24 opérations chirurgicales. Mais alors que ses médecins vantaient le succès de leur intervention, la maladie a récemment refait surface sur ses mains et ses pieds. "Nous pensions que nous avions réussi, explique à l’AFP Samanta Lal Sen, coordinatrice de la chirurgie plastique au Dhaka Medical College Hospital. Mais il semble maintenant que ce sera un patient qui prendra du temps".

Cinq kilos d'excroissance extraits

Ces deux dernières années, Abul Bajandar s’est fait retirer près de cinq kilos d'excroissance qui l'empêchaient de travailler et de s'occuper de sa petite fille de quatre ans. Cette semaine, il a subi une 25ème intervention pour retirer le plus gros des nouvelles verrues apparues sur ses mains. Fasciné par sa maladie, l'hôpital universitaire de Dacca a accepté de le traiter gratuitement. "Nous sommes reconnaissants pour la gratuité du traitement, nous n'aurions pas eu les moyens de le payer", a-t-il déclaré à l’AFP. Abul Bajandar vit dans une petite chambre de l’établissement avec sa famille et désespère de pouvoir retrouver une vie normale : "j'ai peur d'avoir encore des opérations. Je ne pense pas que mes pieds et mains se rétabliront un jour".

Qu'est-ce que l'épidermodysplasie verruciforme ?

L’épidermodysplasie verruciforme, ou syndrome de Lutz-Lewandowsky est une affection cutanée extrêmement rare. Seules quelque cinq personnes ont été diagnostiquées à travers le monde, selon Mme Sen. Elles présentent une sensibilité particulière au papillomavirus et développent des verrues squameuses, notamment sur les zones du corps exposées au soleil et aux extrémités, particulièrement au niveau des mains. Comme ces verrues ressemblent à des écorces, les patients sont surnommés "hommes-arbres". En 2017, l’hôpital avait également recueilli une fille de dix ans atteinte de la même maladie, premier cas mondial de "femme-arbre".