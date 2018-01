Menés par des experts en gériatrie, les travaux ont passé en revue 19 études afin de déterminer l'impact bénéfique de la Suivre des cours d'aérobic plusieurs heures chaque semaine pourrait retarder le diagnostic d'Alzheimer chez les personnes âgées à risque et améliorer les symptômes chez les patients diagnostiqués de la maladie. Voici les conclusions d'une méta-analyse américaine publiée dans Journal of the American Geriatrics Society.Menés par des experts en gériatrie, les travaux ont passé en revue 19 études afin de déterminer l'impact bénéfique de la pratique d'un exercice régulier chez les personnes âgées atteintes (ou qui présentent des risques de développer cette pathologie) d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui affecte le cerveau des séniors. Les recherches ont été réalisées à partir des dossiers médicaux de 1145 adultes âgés en moyenne de 70 ans. Parmi eux, 35% ont été diagnostiqués d'Alzheimer, tandis que 65% ont été déclarés susceptibles de développer la maladie.

Trois fois plus d'amélioration chez les adeptes d'aérobic

En examinant les données dont ils disposaient, les chercheurs ont découvert que les personnes qui pratiquaient régulièrement des exercices d'aérobic multipliaient par trois l'amélioration de leurs fonctions cognitives, comparé à celles qui optaient pour des séances d'entraînement aérobic et des exercices de musculation. Les patients qui ne pratiquaient aucun effort physique régulier présentaient un déclin important de leurs fonctions cognitives, indiquent les chercheurs.

Actuellement, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux personnes âgées de 65 et plus de pratiquer 150 minutes d’exercice physique modéré par semaine, ou au moins 75 minutes d’activité intense (ou une combinaison de ces deux types d'efforts). Les scientifiques précisent que leur étude pourrait être la première à démontrer que les exercices aérobics peuvent être plus efficaces que les autres types d'exercices pour préserver les fonctions cognitives des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou chez les seniors à risque. Les chercheurs notent toutefois la nécessité de mener de futures recherches dans ce sens pour étayer leurs conclusions.