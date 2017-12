Vers la guérison ?

Parkinson : pourquoi le sport ralentit la progression de la maladie

Des chercheurs américains ont mené une étude pour découvrir comment le fait de pratiquer une activité physique pouvait ralentir la progression de la maladie de Parkinson.

Nous savons que l'exercice physique est bon pour la santé et capable de ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Mais les raisons exactes de ce phénomène demeuraient jusque là inconnues. Le chercheur agrégé en médecine Wenbo Zhou et Curt Freed, professeur de médecine et chef de la division de pharmacologie clinique et de toxicologie à l'Université du Colorado Anschutz Medical Campus, ont mené une étude sur le sujet. Comment la pratique d’une activité physique fait-elle barrage à la maladie de Parkinson ?

Pour la première fois grâce à un modèle murin, les scientifiques ont démontré que l'exercice sur une roue pouvait arrêter l'accumulation de la protéine neuronale alpha-synucléine (la protéine de la maladie de Parkinson, qui s’agrège en amas dans les neurones à dopamine du cerveau et les détériore) dans les cellules cérébrales. Les souris utilisées pour mener cette expérience présentaient toutes des symptômes de la maladie de Parkinson en milieu de vie. A l’âge de 12 mois, des roues ont été placées dans leurs cages. "Après trois mois, explique Wenbo Zhou cité par le site EurokAlert!, les animaux en exercice ont montré une évolution dans leur mouvement et leur fonction cognitive contrairement à ceux dont les roues avaient été verrouillées".