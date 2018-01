OMS

Les Russes boivent désormais moins que les Français. Merci Poutine

Longtemps connu pour être un peuple porté sur l’alcool, les Russes adoptent désormais une hygiène de vie plus saine. Ils boivent mois que les Français ou les Allemands.

Dans l’imaginaire collectif, les Russes sont indissociables de la vodka. Ils le sont aussi de l’alcool, mais ce cliché n’est plus valable. En effet, avec 12,2 litres d’alcool consommés par an et par personne, ils boivent moins que les Allemands (13,4 litres), les Français (13,3 litres) ou encore les Portugais (12,6 litres), selon l’OMS.

Depuis la chute de l’URSS en 1991, le peuple slave n’avait jamais connu un seuil de consommation aussi bas. Par rapport à 2012, la population boit 20% de moins.

Des chiffres qui ravissent la ministre de la Santé Veronila Skvortsova : « Nous avons réussi à faire baisser de 80% la consommation d'alcool par habitant », se réjouit-elle. « Parallèlement, le nombre de personnes pratiquant un sport a augmenté de 40%. En 5 ans, nous avons pu réduire de 22% la consommation de tabac chez les adultes et diviser par trois celle des mineurs ».

Les Russes se mettent à l’eau

Il ne faut pas l’oublier, les Russes ont connu une grave crise sanitaire durant les premières années post-soviétiques. Lorsque l’on analyse la communication et le mode de vie de Vladimir Poutine, on peut ressentir à quel point cette crise a marqué le peuple russe.

Le président, qui a construit son image contre les dirigeants de l’ère post-URSS, ne boit pas et se met régulièrement en scène, faisant du sport, sur un cheval comme sur des patins. Une image en rupture radicale avec celle de Boris Eltsine, souvent pris en flagrant délit d’ivresse.

Mais cela ne se cantonne pas à la communication, le Kremlin a pris des mesures pour endiguer le fléau de l’alcoolisme. Sur le plan sociétal, on observe de plus en plus de modes dédiées au culte d’un mode de vie sain. Les clubs de sport, de santé ou de bien être connaissent un véritable succès.

La transformation d’une société ne s’effectue donc pas seulement à travers des lois mais aussi par l’exemple et l’image que l’on veut donner de soi.