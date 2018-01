Déserts médicaux

Télémédecine : les négociations sur le prix des consultations sont lancées

Les syndicats de médecins libéraux et l’Assurance maladie commencent des négociations ce jeudi. Le but ? Définir le prix des consultations de télémédecine.

Consulter son médecin ou un spécialiste grâce à une webcam, et voir sa consultation remboursée : cela devrait être bientôt généralisé en France. Le gouvernement souhaite développer la télémédecine, qui doit permettre de lutter contre les déserts médicaux. Les syndicats de médecins libéraux et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) se réunissent ce jeudi pour négocier. Il s’agit de définir le champ d’application de ce nouveau genre de médecine et de déterminer les tarifs.

Deux types de consultation en ligne seront discutées à partir d’aujourd’hui : les téléconsultations, qui sont des consultations médicales réalisées à distance, et les télé-expertises, dans ce cas c’est un spécialiste qui donne son avis après avoir été sollicité par un généraliste. Les discussions ne concernent pas la télésurveillance, qui consiste à placer des appareils de suivi chez les patients.

Les affections longue durée, premières remboursées

Du côté de la CNAM, l’objectif est de commencer par rembourser les patients atteints d’affection de longue durée. Certains sont peu mobiles ou vivent dans des déserts médicaux, la téléconsultation pourrait améliorer la qualité de leurs soins. Car pour la CNAM, l’objectif est d’éviter une explosion des consultations, et donc des coûts.

Les syndicats de médecins libéraux demandent une prise en compte des frais de financement en équipement. La CNAM considère que ce type de consultation doit être rémunéré comme une consultation classique. Pour les syndicats de médecins libéraux, le prix doit varier selon qu’il s’agisse d’un simple avis médical ou d’un bilan médical.

Les négociations devraient durer jusqu’à la fin du mois de mars.