Mieux vaut prévenir

Football : un programme d’échauffement pour éviter les blessures sur le terrain

Des chercheurs allemands ont mis en place un programme d‘échauffement capable de diviser les blessures des joueurs par deux sur une saison. Une étude soutenue par la FIFA.

Il est très fréquent pour un(e) footballeur(se) de se blesser sur le terrain. En 2014, l’UEFA avait publié un rapport sur les blessures dans les clubs d’élite pour la saison 2012/ 2013 afin de "réduire la fréquence et la sévérité des dommages corporels" subis sur le terrain. Les blessures aux membres inférieurs, notamment aux hanches, aux cuisses, genoux, chevilles et pieds sont les plus fréquentes chez les footballeur(se)s. Selon une étude suédoise réalisée en 2017, 3% d’accidents à la tête et 7% d’accidents au dos ont également été recensés. En moyenne, un(e) joueur(se) aurait 12,1% de risques de se blesser lors d’un entrainement ou d’un match.