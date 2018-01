Interdits à partir du 1er janvier

Les cotons-tiges étaient dangereux : ceux en plastique sont désormais interdits !

Les spécialistes des oreilles n’aiment pas beaucoup les cotons-tiges, responsables de traumatisme trop fréquents surtout chez les tous petits lorsqu’ils sont maniés un peu trop rudement par des mamans bien intentionnées. La loi va les aider : les coton-tiges en plastique sont désormais interdits à la vente aux particuliers depuis le 1er janvier.

La production de cérumen, qui est une sorte de cire, est normale. C’est même un élément de défense naturel de notre corps, contre les poussières mais aussi les microbes.

Toutefois lorsque cette cire s’accumule, elle peut diminuer la capacité à bien entendre surtout chez les gens âgés.

Comment faire ? Il existe une solution que peu de gens pratiquent, alors qu’elle est efficace : demander au médecin de famille, de jeter un coup d’œil puis de vous laver le conduit, avec une poire, si l’obstacle lui semble trop hermétique. C’est simple et parfois spectaculaire chez des gens qui n’entendaient presque plus.

Il existe des produits similaires (poires et liquide pour aider à ramollir le bouchon) en vente dans les pharmacies et qui permettent de faire la même manœuvre en totale sécurité chez soi, bien évidemment en respectant bien les contre-indications évidentes. Ne pas le faire si vous souffrez des oreilles ou s’il y a le moindre écoulement.

On peut aussi se nettoyer les oreilles après la douche. C’est beaucoup plus facile quand le cérumen s’adoucit. Il faut utiliser un tissu humide pour laver la partie externe de votre oreille, et rincez vos oreilles quand vous êtes sous la douche.

Le coton-tige ne sert à rien à la maison... pour les oreilles

Selon les spécialistes, le coton-tige est la dernière chose à mettre dans les oreilles. Vous risquez d’aggraver plutôt que nettoyer. L’utilisation du coton-tige peut engendrer d’autres problèmes.

Malgré des mises en garde nombreuses les mamans restaient trop zélées et on ne compte plus les enfants blessés par des soins qui partent pourtant d’un bon sentiment.

Toutefois c’est l’écologie qui vient au secours de la médecine.

La constatation que l’ensemble des coton-tiges utilisés en France représentaient 1,2 millions de tonnes de détritus, retrouvés en grande partie sur les plages voire l’estomac des poissons. Conformément à la loi biodiversité, les cotons-tiges en plastiques sont interdit à la vente aux particuliers depuis le 1er janvier. Ils restent utilisables en milieu médical où ils rendent de nombreux services et où on sait parfaitement recycler les déchets.

La loi biodiversité ne fait pas que de protéger l’avenir de nos enfants… elle protège aussi leurs oreilles !