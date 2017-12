Convulsions, perte de connaissance

Les traitements modernes contre l’épilepsie ne seraient plus efficaces que les anciens

Le nombre de médicaments contre l’épilepsie a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais l’efficacité des traitements ne s’est pas améliorée d’après une récente recherche.

500.000 personnes seraient atteintes d’épilepsie en France. Les crises sont imprévisibles, ce qui rend la maladie particulièrement handicapante. Depuis plusieurs dizaines d’années, les traitements médicamenteux se sont multipliés et ont évolué. En 2000, une étude montrait cependant que plus d’un tiers des malades ne parvenait pas à bien gérer et contrôler les crises malgré le suivi d’un traitement moderne.

Des chercheurs américains se sont intéressés à l’évolution de ces traitements sur les trente dernières années. L’étude est parue dans le Journal of the American Medical Association. En vingt ans, une douzaine de nouveaux traitements anti-épileptiques sont apparus sur le marché américain.

Aucune évolution significative de l’efficacité des traitements

1795 personnes, qui ont suivi un traitement anti-épileptique entre juillet 1982 et octobre 2012, ont participé à l’étude. Parmi eux, 66,7% n’ont pas eu de crise pendant au moins un an avant la fin de l’étude. Pour plus d’un tiers des patients épileptiques, les crises demeurent incontrôlables. Mais près de 90% d’entre eux ont réussi à contrôler leurs crises d’épilepsie grâce aux anti-épileptiques de première ou de seconde génération.

Ainsi, les nouveaux traitements contre l’épilepsie ne sont pas plus efficaces que les traitements les plus anciens. Par ailleurs, plus les patients essayent de nouveaux traitements, moins ceux-ci sont efficaces dans le contrôle des crises.

En juin dernier, des chercheurs britanniques ont découvert une protéine qui pourrait justement aider les patients, qui réagissent mal aux traitements, à mieux supporter les médicaments.