Mal au cou

Des massages chinois efficaces pour calmer les douleurs du cou

Le massage Tuina fait partie des techniques de la médecine traditionnelle chinoise. Son efficacité est prouvée pour calmer les douleurs du cou.

Deux personnes sur trois environ ont mal au cou. Ces douleurs sont considérées chroniques lorsqu’elles durent plus de trois mois. Des chercheurs ont prouvé l’efficacité du massage chinois appelé tuina pour les calmer. Cette technique s’est révélée sûre, rentable, par rapport à une absence totale de traitement.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Une technique ancestrale

Le massage tuina fait partie des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il repose sur deux manipulations: pousser (« tui » en chinois) et saisir (« na » en chinois). C’est une technique considérée comme énergétique et utilisée depuis des millénaires en Chine.

La personne qui l’exerce peut utiliser 300 manipulations différentes basées sur les différentes parties du corps et sur l’usage des doigts, mains, poignet, paume, coude et même des pieds.

Une validation expérimentale

Quantre-vingt-douze personnes ont participé à l’étude. Elles ont été réparties par tirage au sort en deux groupes. L’un n’a rien reçu, l’autre a bénéficié de massages tuina. Six massages leur ont été prodigués, deux par semaine. Pour ce groupe de personnes ayant bénéficié du massage, les douleurs se sont significativement réduites après douze semaines.

Dr Claudia Witt, l’une des auteurs de l’étude, se félicite des résultats de cette étude : « les résultats sont prometteurs et appellent à des recherches plus approfondies sur le tuina ». Il aurait été cependant preferable de tester les massages tuina contre des massages validés pour évaluer leur efficacité relative.

En France, un projet de proposition de loi est en cours pour intégrer et reconnaître la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd’hui seuls les médecins formés pendant leurs études à la médecine chinoise peuvent l’exercer.