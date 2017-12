Appel aux Français

Don du sang : c’est le moment !

L’Établissement français du sang alerte sur la baisse des réserves et invite les Français à donner leur sang à l’approche des fêtes.

Une bonne action à l’approche de Noël ? Alors que les fêtes de fin d’année se profilent, et que les réserves s’amenuisent, l’Établissement français du sang (EFS) appellent tous les Français à faire don de leur sang, dans l’un des 128 centres de collecte du territoire.

« Les réserves de sang sont en baisse depuis une dizaine de jours et sont désormais trop fragiles pour aborder en sécurité le début de l’année nouvelle », explique l’EFS dans son communiqué. Il est donc urgent de se mobiliser, pour une collecte qui dure en général moins d’une heure.

Contrairement à d’autres pays, comme les États-Unis, le don de sang en France se fonde sur le principe du bénévolat, à l’instar de tous les dons d’organes. Impératif éthique, le don volontaire et gratuit est aussi une sécurité sanitaire : dans les pays pratiquant le don payant, il arrive que certains donneurs, motivés par l’appât du gain, mentent lors de l’entretien préalable au prélèvement.

Une semaine de réserve

Revers de la médaille, l’EFS est souvent confrontée à un risque de pénurie, et doit tirer la sonnette d’alarme à intervalles réguliers. C’est notamment le cas pendant l’été, lorsque les gens partent en vacances, et à l’approche des fêtes de fin d’année, à cause des départs et des conditions climatiques qui compliquent les prélèvements.

Environ un million de patients bénéficient d’une transfusion sanguine chaque année. Mais les produits sanguins ont une durée de vie limitée : 5 jours pour des plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Pour subvenir aux besoins transfusionnels du pays, il faut donc une moyenne de 10 000 dons par jour. Or, précise l'EFS, « il n’y a que 78 000 poches de sang en stock ». L’équivalent d’une semaine de réserve.

« En offrant 45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour le prélèvement, les donneurs de sang font un geste utile et généreux », rappelle l’EFS, qui invite tous les volontaires à participer à la collecte. Comme un cadeau de Noël avant l’heure.