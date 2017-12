"La lumière bleue ne vient pas seulement de nos téléphones"

"Maintenant plus que jamais nous nous exposons à de grandes quantités de lumière bleue avant le coucher, ce qui peut contribuer ou aggraver les problèmes de sommeil", explique Ari Shechter. "Les verres et lentilles ambrés sont abordables et peuvent facilement être combinées avec d'autres techniques cognitives et comportementales visant à gérer l'insomnie". En plus de cela, le chercheur conseille de réduire la luminosité de son Smartphone au minimum.

"La lumière bleue ne vient pas seulement de nos téléphones, elle est émise par les téléviseurs, les ordinateurs et surtout par de nombreuses ampoules. Les sources lumineuses à DEL sont de plus en plus utilisées dans nos maisons parce qu'elles sont éco-énergétiques et rentables. L'approche des lunettes nous permet de filtrer la lumière bleues de toutes ces sources, ce qui pourrait être particulièrement utile pour les personnes souffrant de troubles du sommeil", explique le chercheur.

L'utilisation de lentilles ambrées semble également pouvoir réduire la pression artérielle. "L'insomnie est souvent caractérisée par une hyperactivité physiologique, ce qui peut expliquer la relation entre un mauvais sommeil et le risque cardiovasculaire. Pour l'avenir, il sera intéressant d'examiner si le blocage de la lumière bleue peut servir à solutionner les problèmes cardiovasculaires comme l'hypertension", conclut le chercheur.