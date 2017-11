Eau de boisson

Santé des enfants : boire de l’eau du robinet ou en bouteille

Une nouvelle étude explore le compromis entre des taux de plomb sanguin plus élevés et le risque de carie dentaire plus bas chez les enfants qui boivent de l'eau du robinet par rapport à de l'eau embouteillée.

Les enfants et les adolescents américains qui ne boivent pas d'eau du robinet, généralement fluorée, sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des caries dentaires, selon une nouvelle étude de l'American Journal of Preventive Medicine. Cependant, l'étude confirme que ceux qui la boive ont plus de risque d'avoir des niveaux élevés de plomb dans leur sang.

La sensibilisation du public aux dangers de l'eau contaminée par le plomb a augmenté depuis 2014, lorsque les préoccupations ont été soulevées après que la source d'eau potable de Flint (Michigan) a été remplacée par la rivière Flint non traitée. Un état d'urgence fédéral a été déclaré et les habitants de Flint ont reçu pour instruction de n'utiliser que de l'eau en bouteille pour boire, cuisiner et se laver.

Un compromis sanitaire

Les niveaux élevés de plomb dans le sang n'affectent qu'une petite minorité d'enfants mais les conséquences sur la santé sont profondes et permanentes. D'autre part, la carie dentaire affecte un jeune sur deux, et ses conséquences, telles que le mal de dents, sont immédiates et coûteuses à traiter.

L’étude attire l'attention sur un compromis critique pour les parents : « Les enfants qui boivent de l'eau sont plus susceptibles d'avoir des taux élevés de plomb dans le sang, mais les enfants qui évitent l'eau du robinet sont plus susceptibles de souffrir de carie dentaire », résume l’un des chercheurs. A cela s’ajoute une problématique d’ordre politique outre-Atlantique. En effet, pour les enfants qui évitent l'eau du robinet, la protection sociale contre la carie dentaire est refusée.