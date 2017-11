Comment expliquer les dernières minutes

Mécanisme de l’accouchement : un document extraordinaire.

Une vidéo, racontant les dernières minutes d’un accouchement à l’aide d’un ballon gonflable et d’une balle de ping-pong, est en train de devenir un succès mondial. Pourquoi Docteur voulait saluer cette initiative simple dans sa réalisation mais révolutionnaire par son efficacité sur le net…

Liz Chalmers est propriétaire d’une clinique d’accouchement à Seattle, aux Etats-Unis, où ses cours de préparation à l’accouchement connaissent un succès qui dépasse largement les limites de du Nord-Ouest des Etats-Unis. Avec cette vidéo, elle va disposer désormais d’une réputation mondiale justifiée.

Ce document, qui reconstitue l’accouchement, est à l’origine un clin d’œil réalisé pour sa nièce qui fait des études en Nouvelle-Zélande pour devenir sage-femme. Via Facebook, elle est devenue virale avec plus de 2,4 millions de vues, 24 000 partages et 10 000 likes. Puis elle a posté une version sur YouTube que Pourquoi Docteur met à votre disposition…

Sur ce clip, Liz Chalmers commence par placer une balle de ping-pong à l'intérieur d'un ballon rose dégonflé. Puis elle le gonfle, la balle en tombant vers le bas, bloque la sortie de l’air, simulant le placenta qui bloque l’entrée de l’utérus.

Ensuite, elle serre doucement le ballon, pour simuler des contractions.

« Si vous appuyez juste comme ça sur les flancs du ballon, il ne se passe pas grand-chose au niveau du col du ballon, et il ne s'ouvre pas beaucoup ».

Ses mouvements démontrent clairement que les contractions font peu à peu aider à ouvrir le col de l'utérus. Aucun filet d’air ne sort du ballon et il conserve sa taille complète.

Elle ajoute que les « vraies contractions » se produisent plus haut dans l'utérus car c'est de là qu'elles tirent leur énergie grâce aux fibres musculaires qui tirent sur les parois.

Liz Chalmers continue d'imiter ces contractions en pressant le haut du ballon à plusieurs reprises jusqu'à ce que la balle de ping-pong finisse par sortir, simulant la naissance d'un nouveau-né !

Inutile de traduire le texte de cette vidéo, saluée dans le monde entier comme la représentation la plus précise de la naissance… Il faut juste écouter et surtout regarder Liz Chalmers !