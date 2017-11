Vaccination contre la grippe

La vraie grippe met complètement à plat les bien portants.

Face à la grippe, il y a deux catégories de Français : ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas ! Et devant la polémique sur l’efficacité du vaccin 2017, les spécialistes de cette maladie banalement redoutable, s’alarment…

La vaccination ne protège pas de la grippe…et c’est là-dessus que jouent de nombreux opposants à la vaccination. Certes ! Mais la vaccination explique pourquoi ceux qui auront la grippe feront une forme moins grave. Et c’est important parce que l’on ne connaitra qu’à son arrivée, la gravité de la cuvée 2017, en fonction du nombre et de la progression des cas graves admis en réanimation.

Essayer de l’éviter

Vacciné ou pas, la première étape est… d’essayer d’éviter d’être atteint ! Les mesures habituelles marchent d’ailleurs pour tout le monde. Quelle que soit la souche du virus de la grippe en circulation, la transmission suit toujours le même processus : une personne contaminée projette des gouttelettes de salive dans l’air, en parlant, en toussant ou en éternuant : d’où l’intérêt des "gestes barrière" : le lavage des mains et moins connu : aérer les pièces parce que des millions de virus se retrouvent alors dans l’air, avant d’être inhalés par d’autres personnes qui seront contaminées à leur tour, et ainsi de suite. En clair si vous êtes âgés et qu’il y a beaucoup de grippe dans votre région, sortez le moins possible !

Une fois atteint, c’est d’abord brutal. La température du corps monte très vite au-dessus de 39°. Et puis surtout on est mal, la tête comme un compteur à gaz. Ceux qui ont eu la vraie grippe, c’est une certitude, se vaccinent l’année d’après.

Il faut alors se coucher ; Beaucoup boire ; C’est la chose la plus importante. Et prendre un comprimé de paracétamol et une petite vitamine C… En attendant le médecin qui lui saura très vite si c’est une vraie grippe et pourra vous prescrire des médicaments spécifiques de la maladie.

Si la grippe ne se complique pas, c’est une semaine tout compris, avec deux ou trois jours, pendant lesquels on n’est vraiment pas bien.

Répétons qu’il existe des gens qui doivent plus particulièrement se faire vacciner très vite : les gens âgés, et ceux qui ont une maladie chronique importante : asthme, maladies cardiaques ou encore qui subissent un traitement lourd comme une chimiothérapie. C’est d’ailleurs gratuit…