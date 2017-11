Diététique

Mangez des pommes !

Les Anglais le disent depuis longtemps : « An apple a day keeps the doctor away… ». En français : « Une pomme au petit-déjeuner et le médecin restera sur le palier ! ».

Ce dicton, les producteurs français de fruits ont décidé de le faire partager aux Français, d’où régulièrement des offensives publicitaires à base de messages médicaux. Et ils ont raison ! Il n’est pas inutile de rappeler qu’à portée de nos mains et de pratiquement toutes les bourses, on trouve dans notre pays un aliment excellent, la pomme fruit ! Pour convaincre, il faut un élément très fort. Nous irons donc le chercher dans la protection de notre cœur.

Bon pour le cœur

Trois pommes par jour font diminuer le taux de cholestérol de 5 %. Pas suffisamment pour passer de 3 grammes à 2 grammes, mais un petit coup de pouce agréable et non négligeable pour ceux qui ont un taux de cholestérol dans le sang proche de la normale (2,40 g) et chez qui on préconise avant tout traitement médicamenteux, un régime alimentaire. La pomme, c’est également une source importante de vitamines, mais notre alimentation en manque peu.

En revanche, elle apporte des fibres, ce qui rendra inestimable sa consommation chez ceux qui se plaignent de « ne pas aller assez souvent ». Les diététiciens sont, en revanche, un peu plus partagés quand il s’agit d’en faire l’aliment parfait du régime amaigrissant.

Apports en sucre pas négligeables

C’est vrai qu’une pomme, c’est d’abord de l’eau, 80 % d’eau, ce qui explique d’ailleurs son caractère désaltérant. Mais là, c’est également une source de sucre, de fructose pour être exact. Un sucre rapide, ce qui signifie qu’il passe rapidement dans le sang. Ce qui permet, pardonnez-moi l’expression, de ne pas « tomber dans les pommes » en cas d’hypoglycémie. Mais qui dit sucre, dit calories. Et, dans une pomme, il y a 80 calories. C’est peu, mais la répétition – on dit qu’il faut, pour protéger son cœur, croquer 3 pommes par jour – est un des pièges des régimes naturels à base de fruits.

La pomme contre le cholestérol, l’ananas contre les graisses, et on a vite fait de prendre des kilos dus à une consommation excessive de sucre, tout en croyant suivre un régime alimentaire. Mais, comme toujours, avec modération, ne gâchons pas le plaisir de ce fruit. Crue ou cuite, laquelle choisir ? Pour l’intestin, la Canada grise. Pour se désaltérer, la Jonagold, ou plus romantiquement, un rendez-vous avec une Belle de Boskoop…

Winston Churchill, dont l'hygiène de vie n'était pas un modèle, mais dont l'humour était proverbial, ajoutait quand on lui disait qu'une pomme par jour éloignait le médecin : "à condition de bien viser".