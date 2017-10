Ordinateurs, tablettes...

Halte aux lumières bleues des appareils électroniques

Plus question de laisser passer la lumière bleue. Reconnue comme dangereuse, cette lumière émane de nos ordinateurs, tablettes et autres smartphones. Des entreprises surfent sur la vague des protections.

Les Français passent en moyenne quatre heures par jour devant leurs écrans. Tablettes, liseuses, smartphones et ordinateurs sont plus regardés que les télévisions. Or tous ces appareils diffusent de la lumière bleue. Elle vient des LEDs, ces petites diodes qui entrent dans la composition des écrans. Risque de myopie, troubles du sommeil, ou hyperactivité chez l’enfant, la lumière bleue est associée de nombreux troubles.

Face à cela, certains choisissent de se protéger. Plusieurs opticiens proposent des verres correcteurs avec un filtre protecteur. Des fabricants de smartphone ont créé une lumière adaptable. Apple a lancé son système nightshift, qui jaunit la lumière de l’écran. Twilight sur Android fonctionne sur le même principe. Certaines marques d’ordinateurs équipent aussi leurs machines d’outil de réglage du niveau de lumière bleue.

Des filtres autocollants contre la lumière bleue

Une startup s’est même spécialisée dans la fabrication de ce genre de filtres, adaptés aux écrans d’ordinateurs, de tablettes ou de smartphones. Elle a mis en place un système de filtre que l’on colle directement sur l’écran de l’appareil. D’après Christelle Clapier de Kokoon Project, « cela permet de filtrer jusqu’à 100% de la lumière bleue sur la plupart des ordinateurs. Là, où les lunettes ne filtrent que 50% ».

Il s’agit, en fait, d’un produit appliqué sur le film plastique qui permet de faire barrière à ces rayons lumineux. Un système qui rencontre un fort succès. « Nous avons communiqué sur nos produits fin septembre, en dix jours, nous avons réalisé les ventes d’un mois entier » souligne Christelle Clapier… mais l’entreprise vend uniquement sur internet. Difficile aujourd’hui de se passer des écrans !